Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
6 часов назад

Машкова публично оскорбила отца

WomanHit.ruиещё 2

Мария Машкова опубликовала грубое обращение к своему отцу
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мария и Владимир перестали общаться с началом СВО

Российская актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, уже несколько лет живет в Америке с мужем и детьми. С началом спецоперации Владимир попросил дочь вернуться в Россию, однако она отказалась. После этого отношения между родственниками стали напряженными. А сейчас Машкова опубликовала в своем блоге пост, в котором четко дала понять, что позиция отца ей совсем не близка. «Идите в ж*** со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала звезда. Одни подписчики поддержали Марию, но есть и те, кто осудил ее. Они считают, что актриса обязана своей карьерой именно знаменитому отцу.

Фильмы,Мария Машкова,Владимир Машков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители