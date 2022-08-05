Мария Машкова опубликовала грубое обращение к своему отцу

Российская актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, уже несколько лет живет в Америке с мужем и детьми. С началом спецоперации Владимир попросил дочь вернуться в Россию, однако она отказалась. После этого отношения между родственниками стали напряженными. А сейчас Машкова опубликовала в своем блоге пост, в котором четко дала понять, что позиция отца ей совсем не близка. «Идите в ж*** со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала звезда. Одни подписчики поддержали Марию, но есть и те, кто осудил ее. Они считают, что актриса обязана своей карьерой именно знаменитому отцу.