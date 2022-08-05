В прокат выходит фильм «Позывной "Барон"»

Скоро в широкий прокат выходит первая в истории современного Узбекистана совместная с Россией картина «Позывной «Барон». В фильме поднимается серьезная тема мирового терроризма. Одной из первых работу увидела корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина. Его имя Иззат, позывной «Барон». Уже пять лет будучи сотрудником спецслужбы Узбекистана, он работает под прикрытием на одного из самых влиятельных наркоторговцев, который спонсирует террористические группировки в Сирии. Пресечь работу могущественного наркосиндиката и не быть рассекреченным – вот его главная цель.

Фото: Мир24 Мир24

Есть в фильме и любовная линия. Наргиз, так же, как и сотни других девушек, влюбляется в загадочного и прекрасного Али. Вот только на самом деле его не существует. Вместо него переписку с ней и с другими жертвами вел один из вербовщиков.

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Продюсер фильма признается, что на большой коммерческий успех они не рассчитывают. В первую очередь, это картина – предупреждение. Создатели специально избегали эротических сцен и сцен жестокости, чтобы не получить отметку 18+ и работу увидело как можно больше людей.

«Такие темы не кассовые, на них не заработаешь денег, мы снимали это не ради прибыли, а из благородных целей. Дай бог, мы спасем этим фильмом хотя бы одну человеческую жизнь, я считаю это уже будет большая победа»,

– отметил генеральный продюсер фильма Иван Архипов.

В истории современного Узбекистана это первый совместный фильм с Россией. Но создатели уверены, что это только начало большого и плодотворного пути.

«Я был одним из первых продюсеров, кто зашел в Узбекистан и подписал меморандум о сотрудничестве. Это что-то такое новое, которое скоро выстрелит, я буду гордиться, что был первым, кто это сделал»,

– продолжает Иван Архипов.

Для того, чтобы картина была максимально правдоподобна, к работе привлекали военных консультантов и работников спецназа. Фильм снимали при поддержке Шанхайской организации сотрудничества. Все съемки проходили на натуре.