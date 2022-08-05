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2 часа назад

Режиссер Смирнов рассказал о работе над предстоящим фильмом "Подвиг" с Хаматовой

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Алексей Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» рассказал, что в данный момент работа над фильмом «Подвиг» продолжается.

Режиссер Смирнов рассказал о работе над фильмом с Хаматовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сейчас у нас монтажно-тонировочный период. Чулпан Хаматова сыграла в фильме главную роль», — поделился кинематографист.

Также главного персонажа в картине представил Федор Бондарчук. По сюжету героиня Хаматовой отмечает с мужем (Бондарчук) 20-ю годовщину свадьбы, после чего обезвреживает террориста во время его нападения на ресторан.

Съемки проекта начались еще в 2021 году. Пока дата релиза не сообщается, однако фильм может выйти на экраны уже в этом году.

В июле сообщалось, что в российский прокат выйдет фильм с уехавшей из РФ актрисой Чулпан Хаматовой. Лента под названием «Просточеловек» появится в российских кинотеатрах 25 августа.

Фильмы,Чулпан Хаматова,Алексей Смирнов,Федор Бондарчук,
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