Режиссер Смирнов рассказал о работе над фильмом с Хаматовой

Режиссер Алексей Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» рассказал, что в данный момент работа над фильмом «Подвиг» продолжается.

«Сейчас у нас монтажно-тонировочный период. Чулпан Хаматова сыграла в фильме главную роль», — поделился кинематографист.

Также главного персонажа в картине представил Федор Бондарчук. По сюжету героиня Хаматовой отмечает с мужем (Бондарчук) 20-ю годовщину свадьбы, после чего обезвреживает террориста во время его нападения на ресторан.

Съемки проекта начались еще в 2021 году. Пока дата релиза не сообщается, однако фильм может выйти на экраны уже в этом году.