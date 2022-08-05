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31 минуту назад

Глава Warner Bros. поделился новым планом экранизации комиксов DC

runews24.ru

Глава объединённой компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что главный упор в плане будет сделан на качество производимых фильмов.

В Warner Bros. поделился новым планом экранизации комиксов DC
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам Заслава, их цель теперь – вернуть Warners, построить стабильный и развивающийся бизнес в DC на много лет. Об этом пишет издание Deadline.

Дэвид Заслав пояснил, что ранее была отменена премьера кинокомикса «Бэтгёрл» на HBO MAX из-за обновлённой стратегии развития. Теперь компания объёдинённая компания сосредоточится на кинотеатральных премьерах.

По словам главы Warner Bros. Discovery, они уже посмотрели «Флеша», «Чёрного Адама» и «Шазам 2». Руководство считает, что эти фильмы потрясающие.

«И мы очень взволнованы ими. Уверены, что можем сделать их ещё лучше»,

– сказал Дэвид Заслав.

Отметим, что премьера «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном состоится 21 октября этого года. Ранее показали трейлер этого фильма.

Фильмы,Дэвид Заслав,
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