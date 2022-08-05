В Warner Bros. поделился новым планом экранизации комиксов DC

Глава объединённой компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что главный упор в плане будет сделан на качество производимых фильмов.
По словам Заслава, их цель теперь – вернуть Warners, построить стабильный и развивающийся бизнес в DC на много лет. Об этом пишет издание Deadline.
Дэвид Заслав пояснил, что ранее была отменена премьера кинокомикса «Бэтгёрл» на HBO MAX из-за обновлённой стратегии развития. Теперь компания объёдинённая компания сосредоточится на кинотеатральных премьерах.
По словам главы Warner Bros. Discovery, они уже посмотрели «Флеша», «Чёрного Адама» и «Шазам 2». Руководство считает, что эти фильмы потрясающие.
«И мы очень взволнованы ими. Уверены, что можем сделать их ещё лучше»,
– сказал Дэвид Заслав.
Отметим, что премьера «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном состоится 21 октября этого года. Ранее показали трейлер этого фильма.