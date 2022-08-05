«Флэша» хотят выпустить, несмотря на скандалы

После череды скандалов с Эзрой Миллером у фанатов DC встал вопрос о том, какая судьба ждёт фильм «Флэш», в которой Миллер сыграет главную роль.

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Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что несмотря на проблемы с Эзрой, отменять фильм никто не собирается. Более того, он даже понравился руководству компании.

Мы видели «Флэша», «Чёрного Адама» и «Шазама 2». В целом они нам понравились. Мы считаем, что фильмы потрясающие, и мы думаем, что можем сделать их ещё лучше.

Warner Bros. планирует изменить свою стратегию. По словам Заслава, он уже собирает команду, которая разработает план киновселенной DC на десять лет вперёд. При этом опираться он будет на стратегию Marvel Studios.