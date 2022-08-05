Джеймс Франко исполнит роль Фиделя Кастро в новом фильме

Вместе с Франко в картине снимутся актеры Миа Маэстро, Аланна де ла Роса, Мария Сесилия Ботеро, Хардинг Джуниор и другие. Главную роль исполнит Ана Вильяфанье. Новый фильм расскажет о жизни внебрачной дочери Фиделя Кастро Алины, которая была оппозиционеркой режиму своего отца. В 1993 году она бежала с Кубы с помощью поддельных документов и парика.