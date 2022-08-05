«Простоквашино» и все-все-все» мультфильм для всей семьи

СОЮЗКИНОМУЛЬТ Выпуск №2 «Простоквашино» и все-все-все» –

это сборник новых эпизодов всем известных мультфильмов: «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова», «Енотки», «Монсики», «Чуч-Мяуч» и «Тайны Медовой Долины».

В этой картине зрители смогут посмотреть новые приключения любимых героев, а также получат много поучительной информации. Так серия «Простоквашино» «Золотая карта» в игровой форме расскажет об азах финансовой грамотности. В «Ну, погоди! Каникулы» Волк на время станет суперзвездой.

Детективам Чинку и Софи из «Тайн Медовой Долины» придётся искать пропавшие конфеты и спасать праздник сладкоежек. Монсики Рей и Блюм позавидуют друг другу и поспорят, чья работа сложнее. У Бо из «Оранжевой коровы» появится новая огромная игрушка для которой окажется трудным найти свободное место в доме. А в «Чуч-Мяуча» Маруся неосторожно загадят желание и Миша превратится в змею.