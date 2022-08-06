Что известно о фильме, в котором дебютирует Конор Макгрегор

Ирландский боец Конор Макгрегор получил первую крупную роль в кино. Он появится в ремейке фильма 1989 года «Дом у дороги», который снимет Даг Лайман («Грань будущего»), а компанию ему составит Джейк Джилленхол. Что известно о новом проекте, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Сюжет картины расскажет о бывшем бойце UFC, который устроился работать вышибалой забегаловку во Флориде. В какой-то момент главный герой начинает подозревать что-то неладное в городе – ему предстоит разобраться с коррумпированными бандами, которые контролируют город.

Главную роль в фильме исполнит Джейк Джилленхол. Съемки проекта начнутся в Доминиканской республике в августе этого года. Какого персонажа сыграет Макгрегор, пока неизвестно. Однако это точно будет не камео, а полноценная роль.

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