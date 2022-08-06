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46 минут назад

Квентин Тарантино оценил фильм «Топ Ган: Мэверик»

Cq.ru

Во время подкаста ReelBlend знаменитый режиссер Квентин Тарантино поделился своими впечатлениями от просмотра фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Он также сравнил кинокартину с «Вестсайдской историей».

Квентин Тарантино оценил фильм «Топ Ган: Мэверик»
Фото: Cq.ruCq.ru

Мне безумно понравился «Топ Ган: Мэверик». По моему мнению, это замечательный фильм. Я даже посмотрел его в кинотеатре. Он и «Вестсайдская история» Спилберга подарили мне настоящее кинематографическое удовольствие.

Вдобавок Тарантино отметил, что понравилась позиция авторов «Топ Гана: Мэверика», ведь они с уважением отнеслись к фильму «Лучший стрелок» 1986 года, который послужил прототипом.

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