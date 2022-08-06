Вин Дизель сделал важное заявление про фильм «Форсаж 10»

"Мы вместе прошли долгий путь: наша съемочная команда, наш актерский состав и наша студия, которая никогда не переставала стремиться к идеалу. А самое главное — вы никогда не переставали в нас верить. Спасибо, надеюсь, что вы будете гордиться нашей работой. Всем любви".