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1 час назад

Вин Дизель сделал важное заявление про фильм «Форсаж 10»

Cq.ru

Главная звезда серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель в своих социальных сетях заявил, что съемки «Форсаж 10» подошли к концу. Поэтому актер поблагодарил не только всю команду, но и зрителей, которые ждут грядущую кинокартину.

Вин Дизель сделал важное заявление про фильм «Форсаж 10»
Фото: Cq.ruCq.ru

"Мы вместе прошли долгий путь: наша съемочная команда, наш актерский состав и наша студия, которая никогда не переставала стремиться к идеалу. А самое главное — вы никогда не переставали в нас верить. Спасибо, надеюсь, что вы будете гордиться нашей работой. Всем любви".

Премьера фильма «Форсаж 10» состоится меньше, чем через год — 19 мая 2023-го. Режиссером картины выступил Луи Летерье, который по ходу съемок сменил в кресле Джастина Лина.

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