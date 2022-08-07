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45 минут назад

Три приключенческих фильма, которые можно посмотреть в дороге

Даша Краснова

Самая трудная часть любого путешествия — это дорога. Если вы все-таки решились сменить локацию и взяли пару выходных на работе, поддержать боевой дух в пути вам помогут фильмы про приключения. "Рамблер" выбрал три интересных картины.

Три приключенческих фильма, которые можно посмотреть в дороге
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Круиз по джунглям"

кадр из фильма

Доктор ботаники и типичная феминистка Лили Хоутон отправляется в верховья Амазонки, чтобы отыскать Древо Жизни, которое согласно преданиям южноамериканских племен способно исцелить от любой болезни. В экспедиции ей помогает франтоватый брат и хитроумный капитан парохода.

Противостоять им будут карикатурный немецкий принц и древние призраки конкистадоров. Фильм хоть и простоват, зато отлично отвлечет от скучной дороги не только вас, но и других членов семьи.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

кадр из фильма

Уолтер Митти работает в отделе иллюстраций журнала Life. Его жизнь скучна, хотя в душе он все-таки мечтает совершить подвиг. И такой шанс выпадает на его долю. В срочном порядке ему необходимо отыскать звезду фотографии Шона О’Коннелла, чтобы забрать у него негатив с кадром обложки нового номера.

Правда отыскать известного фотографа, доходяге Митти придется объехать Гренландию, Исландию и Гималаи. Эта история вдохновляет и вселяет веру в то, что каждый из нас может совершить в своей жизни что-то великое.

"Сокровище нации"

кадр из фильма

Охотник за сокровищами Бенджамен Франклин Гейтс ищет клад, который спрятали спрятали отцы-основатели США. Для этого он должен расшифровать подсказку, зашифрованную в Декларации независимости. Но не он один мечтает раскрыть загадку, конкуренция в этом деле высока.

Картина с Николасом Кейджем в главной роли похожа на квест, в котором герои постоянно находят новые и новые подсказки, двигаясь к цели. Можно сказать, что это современный эквивалент "Индианы Джонса".

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