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2 часа назад

Что не так с фильмом "Блондинка" о Мэрилин Монро

Мария Иглина

Некоторое время назад стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер фильма "Блондинка", посвященный знаменитой Мэрилин Монро. Кинолента еще не вышла в широкий прокат, но уже столкнулась с критикой. "Рамблер" расскажет, что не так с фильмом "Блондинка".

Что не так с фильмом "Блондинка" о Мэрилин Монро
Фото: Кадр из фильма "Блондинка"Кадр из фильма "Блондинка"

Главную роль в картине исполнила Ана де Армас, которая известна зрителям по фильмам "Достать ножи", "Бегущий по лезвию 2049", "Не время умирать" и многим другим.

Известно, что ленту сняли по мотивам одноименного художественного романа Джойс Кэрол Оутс, достоверность некоторых моментов из которого многие ставят под сомнение.

Кинокритик Грейс Рэндольф заявила, что не станет смотреть фильм, поскольку считает его больной фантазией с порнографией и насилием. Также многие пользователи оказались возмущены тем фактом, что "Блондинка" основана не на реальной биографии, а на романе. По их мнению, Мэрилин Монро заслуживает более уважительного отношения.

Кроме этого, Ану де Армас, которая исполнила главную роль, раскритиковали за то, что ее Мэрилин Монро будет говорить с испанским акцентом. Однако многие заступились за актрису. Так, режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров считает, что в байопиках не всегда актер должен полностью соответствовать облику исторического лица.

Также Брэд Питт, выступивший одним из продюсеров картины, заявил, что Ана справилась с ролью, благодаря чему они смогли доработать проект, который создавался на протяжении десяти лет.

Более того, Ана де Армас в одном из своих интервью сама признавалась, что около года работала над произношением своих реплик в фильме.

Премьера фильма запланирована на 28 сентября.

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