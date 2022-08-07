Ради «Семнадцати мгновений весны» Лиознова разрушила личную жизнь

Съемки «Семнадцати мгновений весны» стоили режиссеру фильма Татьяне Лиозновой личной жизни.
На тот момент народная артистка СССР находилась в романтических отношениях со звездой «12 стульев» Арчилом Гомиашвили, которого и хотела взять на роль Штирлица. Однако потом она увидела на пробах актера Вячеслава Тихонова и поняла, что именно он должен играть советского разведчика. Грузинский киноактер не смог повести себя профессионально и отреагировал на решение возлюбленной истерично.
«Она практически сломала свою личную жизнь, потому что отдала предпочтение творческой задаче, а не ее личному выбору в жизни», — вспомнила третья жена композитора Микаэла Таривердиева Вера в эфире «Центрального телевидения».
Напомним, легендарная экранизация одноименного романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны» вышла в 1973 году. Он состоит из 12 серий.