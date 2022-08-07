Ради «Семнадцати мгновений весны» Лиознова разрушила личную жизнь

На тот момент народная артистка СССР находилась в романтических отношениях со звездой «12 стульев» Арчилом Гомиашвили, которого и хотела взять на роль Штирлица. Однако потом она увидела на пробах актера Вячеслава Тихонова и поняла, что именно он должен играть советского разведчика. Грузинский киноактер не смог повести себя профессионально и отреагировал на решение возлюбленной истерично.