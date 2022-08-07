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1 час назад

Выходят два фильма о Ларисе Савицкой, выжившей в авиакатастрофе

Кино-Панк

Премьера документального фильма «8 минут до земли» о выжившей в авиакатастрофе Ларисе Савицкой состоится 4 августа в сети.

Выходят два фильма о Ларисе Савицкой, выжившей в авиакатастрофе
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

В онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная премьера фильма «Одна» с Надеждой Калегановой, Виктором Добронравовым и Яном Цапником. В основу фильма легла реальная история 19-летней советской девушки Людмилы Савицкой, которая выжила в глухой тайге после столкновения ее самолета с другим судном. Вместе с премьерой художественной ленты «Одна» KION эксклюзивно покажет и документальный фильм о Людмиле Савицкой «8 минут до земли», в котором сама Савицкая расскажет свою историю и вспомнит трагические события сорокалетней давности.

В 1981 году молодожены Лариса и Виктор Савицкие летели рейсом из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За полчаса до посадки из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров экипажи двух самолетов столкнулись на высоте более пяти тысяч метров. Никто не должен был выжить, но произошло чудо, и Лариса очнулась посреди глухой тайги. Ей предстояло прожить долгие три дня в ожидании спасения.

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