Выходят два фильма о Ларисе Савицкой, выжившей в авиакатастрофе

Премьера документального фильма «8 минут до земли» о выжившей в авиакатастрофе Ларисе Савицкой состоится 4 августа в сети.

Фото: Кино-Панк Кино-Панк

В онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная премьера фильма «Одна» с Надеждой Калегановой, Виктором Добронравовым и Яном Цапником. В основу фильма легла реальная история 19-летней советской девушки Людмилы Савицкой, которая выжила в глухой тайге после столкновения ее самолета с другим судном. Вместе с премьерой художественной ленты «Одна» KION эксклюзивно покажет и документальный фильм о Людмиле Савицкой «8 минут до земли», в котором сама Савицкая расскажет свою историю и вспомнит трагические события сорокалетней давности.