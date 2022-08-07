Новый фильм с Томом Крузом обогнал "Титаник" по кассовым сборам

Фильм "Топ Ган: Мэверик" обогнал драму "Титаник" в рейтинге самых кассовых лент американского кинопроката. Об этом пишет издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик" Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

Боевик с Томом Крузом в главной роли занимает седьмое место в списке самых кассовых американских фильмов. На внутреннем рынке "Топ Ган: Мавэрик" выручил 662 миллиона долларов. В мировом прокате картина собрала 1,35 миллиарда долларов и оказалась на 13 месте в рейтинге.

Фильм, вышедший в прокат в конце мая, стал самым кассовым и в карьере Тома Круза. Ленту показали вне конкурсной программы 75-го Каннского кинофестиваля. Голливудский актер получил за него "Золотую пальмовую ветвь".

Картина является спин-оффом "Лучшего стрелка". В ней рассказывается о пилоте ВМФ США Пите Митчелле, который спустя годы снова обращается к своему прошлому.