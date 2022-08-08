Фильм «Девчата» хранил тайну об отношениях актеров

лавная тайна фильма «Девчата» заключается в отношениях Надежды Румянцевой и Николая Рыбникова. Актриса исполнила роль неопытной поварихи, а ее коллега сыграл бригадира лесорубов и ловеласа.

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В фильме между персонажами Румянцевой и Рыбникова завязалась любовь, однако в реальной жизни дела обстояли иначе. Актер невзлюбил партнершу, поскольку хотел видеть на ее месте свою жену Аллу Ларионову. Однако для супруги артиста места в фильме так и не нашлось, передает «Царьград».

На съемках Рыбников вел себя высокомерно и отстраненно. Румянцева при этом имела задиристый характер, который и зацепил режиссера «Девчат».