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29 минут назад

Фильм «Девчата» хранил тайну об отношениях актеров

Слово и Дело

лавная тайна фильма «Девчата» заключается в отношениях Надежды Румянцевой и Николая Рыбникова. Актриса исполнила роль неопытной поварихи, а ее коллега сыграл бригадира лесорубов и ловеласа.

Фильм «Девчата» хранил тайну об отношениях актеров
Фото:  Слово и Дело Слово и Дело

В фильме между персонажами Румянцевой и Рыбникова завязалась любовь, однако в реальной жизни дела обстояли иначе. Актер невзлюбил партнершу, поскольку хотел видеть на ее месте свою жену Аллу Ларионову. Однако для супруги артиста места в фильме так и не нашлось, передает «Царьград».

На съемках Рыбников вел себя высокомерно и отстраненно. Румянцева при этом имела задиристый характер, который и зацепил режиссера «Девчат».

Из-за разногласий между актерами на съемочной площадке часто возникали конфликты. Особенно сложно давались любовные сцены, которые не получалось снять с первого дубля.

Фильмы,Девчата,Алла Ларионова,Надежда Румянцева,Николай Рыбников,
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