Шахназаров объяснил, почему не хочет работать со звездами КВН

Режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров объяснил, почему не хочет снимать в своих фильмах звезд КВН и представителей эстрады. По словам кинодеятеля, состоявшихся артистов трудно изменить.
Шахназаров пригласил на главную роль в фильме «Курьер» непрофессионального актера Федора Дунаевского.
По словам режиссера, которые приводит ФАН, артист был обычным парнем, который только окончил вечернюю школу. Дунаевский не выступал в КВН или на эстраде и не был спортсменом, поэтому оставался абсолютно чистым листом, отметил гендиректор «Мосфильма».
«А те, из КВН, с эстрады, вроде бы артисты, но они все с претензией. Это очень плохо. Их трудно переломить, поэтому они и выглядят самими собой на экране и не вживаются в роль персонажа», — цитирует Шахназарова сайт «Аргументы и факты».
Кинодеятель добавил, что Дунаевский окончил режиссерский факультет и хотел сделать продолжение «Курьера». Актер даже написал сценарий, но потом его инициатива завяла, подытожил глава киностудии.