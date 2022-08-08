Шахназаров объяснил, почему не хочет работать со звездами КВН

«А те, из КВН, с эстрады, вроде бы артисты, но они все с претензией. Это очень плохо. Их трудно переломить, поэтому они и выглядят самими собой на экране и не вживаются в роль персонажа», — цитирует Шахназарова сайт «Аргументы и факты».