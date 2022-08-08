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35 минут назад

Шахназаров объяснил, почему не хочет работать со звездами КВН

Газета.Ru

Режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров объяснил, почему не хочет снимать в своих фильмах звезд КВН и представителей эстрады. По словам кинодеятеля, состоявшихся артистов трудно изменить.

Шахназаров объяснил, почему не хочет работать со звездами КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шахназаров пригласил на главную роль в фильме «Курьер» непрофессионального актера Федора Дунаевского.

По словам режиссера, которые приводит ФАН, артист был обычным парнем, который только окончил вечернюю школу. Дунаевский не выступал в КВН или на эстраде и не был спортсменом, поэтому оставался абсолютно чистым листом, отметил гендиректор «Мосфильма».

«А те, из КВН, с эстрады, вроде бы артисты, но они все с претензией. Это очень плохо. Их трудно переломить, поэтому они и выглядят самими собой на экране и не вживаются в роль персонажа», — цитирует Шахназарова сайт «Аргументы и факты».

Кинодеятель добавил, что Дунаевский окончил режиссерский факультет и хотел сделать продолжение «Курьера». Актер даже написал сценарий, но потом его инициатива завяла, подытожил глава киностудии.

Фильмы,Курьер,Федор Дунаевский,Карен Шахназаров,
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