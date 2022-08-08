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52 минуты назад

Ведущий прогноза погоды прервал прямой эфир из-за неожиданного открытия

Lenta.ru

Ведущий прогноза погоды прервал прямой эфир из-за неожиданного открытия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ведущий прогноза погоды на американском телеканале ABC Грег Дютра (Greg Dutra) сделал для себя неожиданное открытие во время съемок выпуска. Метеоролог узнал, что экран, на котором демонстрируют температуру в разных городах, сенсорный, и прервал прямой эфир, чтобы поиграть с ним. Соответствующее видео было опубликовано на сайте ABC Chicago.

В ролике Дютра рассказывал о погоде в американских городах и случайно задел экран. Заметив, что изображение после его касания передвинулось, метеоролог сильно удивился. «О, я передвинул карту. Я не знал, что я могу так делать! Быть не может!» — воскликнул он. После этого в кадр вошел другой ведущий ABC Террел Браун (Terrell Brown) и прикоснулся к экрану.

Убедившись, что экран действительно реагирует на прикосновения, Дютра начал играть с ним, увеличивая и отдаляя изображение. «О, боже, это прекрасный день», — добавил синоптик.

Позднее в своем Twitter-аккаунте Дютра пошутил, что к такому его не готовили. «Я сошел с ума, когда в прямом эфире узнал, что мой экран сенсорный», — написал он.

Ранее сообщалось о том, что ведущий программы новостей телеканала «Би-би-си» Шон Лэй (Shaun Ley) рассмешил зрителей в прямом эфире. Журналист пытался подавить желание чихнуть, чем позабавил тех, кто смотрел эфир.

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