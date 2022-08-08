Круто развернитесь: смотрите трейлер продолжения «Тачек»

В 2006 году на большие экраны вышел мультфильм «Тачки» от студии Pixar. Он же позднее превратился в настоящую франшизу — ведь гонки становятся круче, когда дело идёт о живых машинах. Рано или поздно всё заканчивается, да? Пожалуй, не в этот раз. Смотрите трейлер мультсериала «Тачки на дороге» («Cars on the Road») вместе с Тлум.Ру.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Что там?

Кто там! Молния МакКуин и его верный друг Мэтр снова в деле. Это логично — бадди-истории будут в моде ещё достаточно долго для использования любой возможности у мультипликаторов. И, конечно, не стоит забывать про вторую популярную тему — путешествие. В свой роуд-трип герои отправятся по США (оно и логично). Цель?

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Цель — встреча с сестрой Мэтра. Дорога длинная, ухабистая и на ней полно других тачек. Там начнут свою гону грузовики-монстры (привет «Безумному Максу»), динозавры, призраки и даже цирк.

В первом сезоне «Тачек на дороге» будет 9 серий. Если зрители оценят, а количество просмотров удовлетворит студию Disney — неизбежно случится продолжение. Для озвучиваний привлекли оригинальные «голоса» персонажей — Оуэна Уилсона и Ларри «Кабельщика» Гая.