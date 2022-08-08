Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Круто развернитесь: смотрите трейлер продолжения «Тачек»

Tlum.ru

В 2006 году на большие экраны вышел мультфильм «Тачки» от студии Pixar. Он же позднее превратился в настоящую франшизу — ведь гонки становятся круче, когда дело идёт о живых машинах. Рано или поздно всё заканчивается, да? Пожалуй, не в этот раз. Смотрите трейлер мультсериала «Тачки на дороге» («Cars on the Road») вместе с Тлум.Ру.

Круто развернитесь: смотрите трейлер продолжения «Тачек»
Фото: tlum.rutlum.ru

Что там?

Кто там! Молния МакКуин и его верный друг Мэтр снова в деле. Это логично — бадди-истории будут в моде ещё достаточно долго для использования любой возможности у мультипликаторов. И, конечно, не стоит забывать про вторую популярную тему — путешествие. В свой роуд-трип герои отправятся по США (оно и логично). Цель?

tlum.ru

Цель — встреча с сестрой Мэтра. Дорога длинная, ухабистая и на ней полно других тачек. Там начнут свою гону грузовики-монстры (привет «Безумному Максу»), динозавры, призраки и даже цирк.

В первом сезоне «Тачек на дороге» будет 9 серий. Если зрители оценят, а количество просмотров удовлетворит студию Disney — неизбежно случится продолжение. Для озвучиваний привлекли оригинальные «голоса» персонажей — Оуэна Уилсона и Ларри «Кабельщика» Гая.

На Disney+ спин-офф «Тачек» появится 8 сентября.

Фильмы,Кабельщик,Тачки,Безумный Макс,Голос,Голоса,Оуэн Уилсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители