Кто из актёров «Стражей Галактики» знал, о чём говорил Грут

Дело в том, что сценарии у актёров были разные. Например, полностью речь Грута была прописана в диалогах с персонажами, которые в ней разбирались. Следовательно, и актёры, которые их играли, понимали, о чём говорит живое дерево.

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Те, кто по сценарию не знал языка существа, могли услышать от него лишь «Я есть Грут».

Скорее всего, это было сделано в репликах для второй и третьей частей «Стражей Галактики». Ранее, в 2015 году Джеймс Ганн говорил о том, что единственным человеком, кто знал, о чём говорит Грут, был актёр Вин Дизель. Он озвучил этого персонажа.