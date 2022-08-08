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1 час назад

Джеймс Ганн рассказал, кто из актёров «Стражей Галактики» знал, о чём говорил Грут

runews24.ru

Дело в том, что сценарии у актёров были разные. Например, полностью речь Грута была прописана в диалогах с персонажами, которые в ней разбирались. Следовательно, и актёры, которые их играли, понимали, о чём говорит живое дерево.

Кто из актёров «Стражей Галактики» знал, о чём говорил Грут
Фото: runews24.rurunews24.ru

Те, кто по сценарию не знал языка существа, могли услышать от него лишь «Я есть Грут».

Скорее всего, это было сделано в репликах для второй и третьей частей «Стражей Галактики». Ранее, в 2015 году Джеймс Ганн говорил о том, что единственным человеком, кто знал, о чём говорит Грут, был актёр Вин Дизель. Он озвучил этого персонажа.

Напомним, что третья часть фильма выйдет 5 мая 2023 года. В нём должна завершиться самостоятельная история Звёздного Лорда и его команды. Однако в будущем герои могут появиться в других кинолентах Marvel.

Фильмы,Стражи Галактики,Джеймс Ганн,Вин Дизель,
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