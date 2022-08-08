Назван самый жестокий советский мультфильм

Некоторое время назад был проведен эксперимент на YouTube, в ходе которого жителям США показывали советские мультфильмы, которые привыкли считать самыми добрыми. Об этом сообщает "РИА ФАН".

Фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!" Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

В итоге, самым жестоким фильмом для американских зрителей показался "Ну, погоди!". При этом их "Том и Джерри", сюжет которого также построен на погонях и увечьях, они считают гораздо безобиднее.

Россияне, стоит отметить, в корне не согласны с этим мнением. Они уверены, что "Ну, погоди!", в отличие от "Тома и Джерри" наполнен более глубоким смыслом и имеет огромную культурную ценность.