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1 час назад

Назван самый жестокий советский мультфильм

Мария Иглина

Некоторое время назад был проведен эксперимент на YouTube, в ходе которого жителям США показывали советские мультфильмы, которые привыкли считать самыми добрыми. Об этом сообщает "РИА ФАН".

Назван самый жестокий советский мультфильм
Фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

В итоге, самым жестоким фильмом для американских зрителей показался "Ну, погоди!". При этом их "Том и Джерри", сюжет которого также построен на погонях и увечьях, они считают гораздо безобиднее.

Россияне, стоит отметить, в корне не согласны с этим мнением. Они уверены, что "Ну, погоди!", в отличие от "Тома и Джерри" наполнен более глубоким смыслом и имеет огромную культурную ценность.

Ранее стало известно, что новый фильм с Томом Крузом обогнал "Титаник" по кассовым сборам.

Фильмы,Ну, погоди!,Титаник,Том Круз,
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