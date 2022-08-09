Выходит фильм «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние»

14 августа в Екатеринбурге в кинотеатре «Пассаж» состоится презентация документального фильма «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние». В фильме оба бойца выступают в качестве наставников и готовят две команды к поединку. Это и будет финал масштабного реалити-проекта RCC Fight Show. Героями фильма стали обычные ребята из разных уголков страны. Чтобы попасть на шоу, они прошли два этапа. Сначала были отобраны 60 анкет из 3000, затем оставшиеся ребята провели поединки, которые отсмотрели Шлеменко и Исмаилов, собрав себе команды по шесть человек.