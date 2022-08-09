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2 часа назад

14 августа состоится презентация фильма «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние»

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14 августа в Екатеринбурге в кинотеатре «Пассаж» состоится презентация документального фильма «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние». В фильме оба бойца выступают в качестве наставников и готовят две команды к поединку. Это и будет финал масштабного реалити-проекта RCC Fight Show. Героями фильма стали обычные ребята из разных уголков страны. Чтобы попасть на шоу, они прошли два этапа. Сначала были отобраны 60 анкет из 3000, затем оставшиеся ребята провели поединки, которые отсмотрели Шлеменко и Исмаилов, собрав себе команды по шесть человек.

Выходит фильм «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Съёмки начались в начале года и проводились в Екатеринбурге, Омске, Махачкале. Также в фильме появляются российские бойцы Пётр Ян, Денис Лаврентьев, Иван Штырков и другие. На премьерный показ Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко прилетят лично. Также там будут бойцы клуба «Архангел Михаил», Александр Емельяненко и Шара Буллет. Напомним, в декабре в Екатеринбурге ожидается пятираундовый бой Исмаилова и Шлеменко. Поединок станет главным событием RCC 13.

Фильмы,Магомед Исмаилов,Иван Штырков,Александр Емельяненко,Александр Шлеменко,
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