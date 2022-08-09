Фестиваль короткометражек пройдет в Москве с 10 по 14 августа

Одиннадцатый российский фестиваль короткометражных фильмов KONIK пройдет с 10 по 14 августа в Москве. Площадками проведения фестиваля станут кинотеатр "Музеон", летний кинотеатр в саду им. Н. Э. Баумана, этнографическая деревня "Бибирево" и другие, сообщается на портале мэра Москвы.
"Любовь и разочарование, горе утраты и радость встречи, хрупкое счастье и самое настоящее волшебство. Обо всем этом и своем видении мира хотят рассказать начинающие и известные кинорежиссеры, снявшие короткометражные фильмы для фестиваля KONIK. Показы конкурсных работ пройдут с 10 по 14 августа в парках Москвы. Продолжительность одного фильма не превысит получаса", - говорится в сообщении.
Для основной конкурсной программы было обработано более 300 заявок от кинематографистов. Среди конкурсантов - картины с участием Данилы Козловского, Дениса Шведова, Надежды Михалковой, Павла Деревянко, Яна Цапника, Ивана Бычкова, Наталии Медведевой и других. Специальная программа фестиваля включит в себя работы, которые привлекли особое внимание отборщиков. В состав жюри в этом сезоне вошли режиссер Петр Буслов, актер Кирилл Гребенщиков, кинопродюсер Дмитрий Рудовский, кинооператор Шандор Беркеши и художник-постановщик Сергей Февралев.
"Также зрителям представят картину Владислава Иконникова под названием "Уличное освещение". Главный герой Митрофан - работник электрических сетей. Он живет по строгому распорядку: подъем, зарядка, завтрак, ночное дежурство на станции уличного освещения и сон. Каждый раз он приходит в диспетчерскую, чтобы секунду в секунду включить свет во всем городе. Но однажды Митрофан опаздывает на работу и ему не удается включить свет", - отмечается на портале.
Для тех, кто не сможет попасть на показы в столице, организаторы KONIK Film Festival подготовили специальную программу KONIK Flashback при поддержке социальной сети "ВКонтакте". XI Российский фестиваль короткометражных фильмов KONIK проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России, правительства города Москвы и Департамента культуры города Москвы.