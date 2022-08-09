Фестиваль короткометражек пройдет в Москве с 10 по 14 августа

"Также зрителям представят картину Владислава Иконникова под названием "Уличное освещение". Главный герой Митрофан - работник электрических сетей. Он живет по строгому распорядку: подъем, зарядка, завтрак, ночное дежурство на станции уличного освещения и сон. Каждый раз он приходит в диспетчерскую, чтобы секунду в секунду включить свет во всем городе. Но однажды Митрофан опаздывает на работу и ему не удается включить свет", - отмечается на портале.