5 самых страшных хорроров по мнению ученых

50 человек просмотрели 100 часов фильмов ужасов с самым высоким рейтингом на популярных сайтах. В ходе эксперимента ученые отслеживали пульс каждого испытуемого, чтобы установить, при просмотре каких фильмов у зрителей учащается сердцебиение. Таким образом, исследователям удалось составить список самых устрашающих хорроров. Подробнее о главных из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Синистер" Кадр из фильма "Синистер"

"Синистер", 2012

Автор детективов вместе с семьей переезжает в дом с пугающей историей: год назад все его жильцы были убиты. Волею случая писатель находит видеозапись, которая проливает свет на случившееся. Параллельно вместе с этим в доме начинают происходить крайне странные вещи.

"Астрал", 2010

Молодая пара вместе с детьми обустраивается в новом доме, как вдруг случается трагедия – их 10-летний сын впадает в кому. Врачам не удается помочь ребенку, спустя два месяца он возвращается из больницы домой, и вскоре становится ясно, что мальчик находится в связи с потусторонним миром.

"Заклятие", 2013

Эд и Лоррейн расследуют паранормальные дела, и однажды к ним обращается семья, ставшая жертвой злого духа. Детективы немало повидали за время работы, но этот случая повергает их в настоящий ужас.

"Реинкарнация", 2018

Смерть странной старушки становится отправной точкой в раскрытии жуткого семейного проклятия. В доме дочери умершей начинают происходить чудовищные вещи, и теперь ей нужно разобраться, как защитить своих близких.

"Паранормальное явление"