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3 часа назад

5 самых страшных хорроров по мнению ученых

Мира Маркина

50 человек просмотрели 100 часов фильмов ужасов с самым высоким рейтингом на популярных сайтах. В ходе эксперимента ученые отслеживали пульс каждого испытуемого, чтобы установить, при просмотре каких фильмов у зрителей учащается сердцебиение. Таким образом, исследователям удалось составить список самых устрашающих хорроров. Подробнее о главных из них – в материале "Рамблера".

5 самых страшных хорроров по мнению ученых
Фото: Кадр из фильма "Синистер"Кадр из фильма "Синистер"

"Синистер", 2012

Кадр из фильма "Синистер"

Автор детективов вместе с семьей переезжает в дом с пугающей историей: год назад все его жильцы были убиты. Волею случая писатель находит видеозапись, которая проливает свет на случившееся. Параллельно вместе с этим в доме начинают происходить крайне странные вещи.

"Астрал", 2010

Кадр из фильма "Астрал"

Молодая пара вместе с детьми обустраивается в новом доме, как вдруг случается трагедия – их 10-летний сын впадает в кому. Врачам не удается помочь ребенку, спустя два месяца он возвращается из больницы домой, и вскоре становится ясно, что мальчик находится в связи с потусторонним миром.

"Заклятие", 2013

Кадр из фильма "Заклятие"

Эд и Лоррейн расследуют паранормальные дела, и однажды к ним обращается семья, ставшая жертвой злого духа. Детективы немало повидали за время работы, но этот случая повергает их в настоящий ужас.

"Реинкарнация", 2018

Кадр из фильма "Реинкарнация"

Смерть странной старушки становится отправной точкой в раскрытии жуткого семейного проклятия. В доме дочери умершей начинают происходить чудовищные вещи, и теперь ей нужно разобраться, как защитить своих близких.

"Паранормальное явление"

Влюбленные уверены, что в их доме появилась нечистая сила, которая выбирается наружу только ночью. Чтобы зафиксировать ее существование, пара устанавливает в доме скрытые камеры, еще не представляя, что им предстоит увидеть на записи.

Фильмы,Паранормальное явление,Синистер,Астрал,Заклятие,Реинкарнация,
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