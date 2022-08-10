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1 час назад

Фильм «Добыча» получил рекордное число просмотров в сервисе Hulu

runews24.ruиещё 1

Приквел «Хищника» показали 5 августа. По данным на 10 августа, фильм получил рекордное число просмотров. Он обогнал все остальные кинокартины и сериалы, пишет The Wrap.

«Добыча» получил рекордное число просмотров
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также «Добыча» оказалась самой успешной премьерой сервиса Star+ в Латинской Америке и Disney+ во всех регионах.

В истории фильма рассказывается о племени Команчи, которое сталкивается с Хищником. Он впервые оказался на Земле за несколько столетий до событий оригинальной кинокартины 1987 года.

Режиссёром «Добычи» стал Дэн Трахтенберг, в главной роли снялась Эмбер Мидфандер.

Напомним, что ранее фильм обогнал в рейтинге остальные картины серии «Хищник».

Фильмы,Добыча,Хищник,Дэн Трахтенберг,
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