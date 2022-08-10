«Добыча» получил рекордное число просмотров

Приквел «Хищника» показали 5 августа. По данным на 10 августа, фильм получил рекордное число просмотров. Он обогнал все остальные кинокартины и сериалы, пишет The Wrap.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Также «Добыча» оказалась самой успешной премьерой сервиса Star+ в Латинской Америке и Disney+ во всех регионах.

В истории фильма рассказывается о племени Команчи, которое сталкивается с Хищником. Он впервые оказался на Земле за несколько столетий до событий оригинальной кинокартины 1987 года.

Режиссёром «Добычи» стал Дэн Трахтенберг, в главной роли снялась Эмбер Мидфандер.