Walt Disney Pictures снимает драму о талантливой танцовщице-инвалиде

Walt Disney Pictures работает над созданием танцевальной драмы "Грейс", которая рассказывает о талантливой танцовщице-инвалиде. Об этом пишет портал The Hollywood reporter.

Фредди Векслер, наиболее известный как номинированный на премию "Грэмми" автор песен Джастина Бибера, Арианы Гранде и Деми Ловато, продюсирует проект и будет соавтором сценария вместе с Киерой Аллен, актрисой в инвалидном кресле. Пока неясно, выйдет ли проект, который находится на ранней стадии разработки, в потоковом режиме или в кинотеатрах. Проект описывают так:

"В центре сюжета — многообещающая 17-летняя танцовщица, парализованная ниже пояса после автомобильной аварии; с помощью требовательного художественного руководителя она становится звездой премьерной танцевальной труппы".