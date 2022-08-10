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2 часа назад

Walt Disney Pictures снимает драму "Грейс" о талантливой танцовщице-инвалиде

Газета.Ru

Walt Disney Pictures работает над созданием танцевальной драмы "Грейс", которая рассказывает о талантливой танцовщице-инвалиде. Об этом пишет портал The Hollywood reporter.

Walt Disney Pictures снимает драму о талантливой танцовщице-инвалиде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Фредди Векслер, наиболее известный как номинированный на премию "Грэмми" автор песен Джастина Бибера, Арианы Гранде и Деми Ловато, продюсирует проект и будет соавтором сценария вместе с Киерой Аллен, актрисой в инвалидном кресле. Пока неясно, выйдет ли проект, который находится на ранней стадии разработки, в потоковом режиме или в кинотеатрах. Проект описывают так:

"В центре сюжета — многообещающая 17-летняя танцовщица, парализованная ниже пояса после автомобильной аварии; с помощью требовательного художественного руководителя она становится звездой премьерной танцевальной труппы".

Ранее сообщалось, что фильм "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в странах СНГ (за исключением России и Белоруссии), собрав 81,5 млн руб. В России "Тор: Любовь и гром" не вышел в прокат, поскольку компания The Walt Disney Company отказалась от проката своих фильмов в связи с военной операцией России на Украине. "Миньоны" также вышли в прокат в странах СНГ, кроме России и Белоруссии.

Фильмы,Миньоны,Джастин Бибер,Walt Disney,
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