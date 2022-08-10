Безумие и Суперзлодеи: обзор «Миньонов: Грювитация»

С чего начинается путь настоящего гения? Чаще всего — со взлётов и падений, и последних может быть куда больше. Неудачи — это нормально, однако их нужно научиться переживать, чтобы добиться успеха. Так и случилось с Грю из новой картины «Миньоны: Грювитация».

Фото: tlum.ru tlum.ru

В июле мультфильм вышел в мировой прокат — правда, до России он так и не добрался, но мы верим в упорство фанатов. Тлум.Ру рассказывает, кому понравятся новые «Миньоны» и что нам показали.

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О чём мультфильм?

Мы знаем Грю как самого гениального злодея всего мира — он способен и украсть с неба Луну, и нарядиться феей на День Рождения дочек. А как выглядит начало его пути? Это и показывает мультфильм — без трудностей и препятствий не обходится, но верные Миньоны рядом и всегда готовы по-своему помочь.

В 1976 году одиннадцатилетний Грю мечтает стать одним из членов «Злобной шестёрки», однако его не воспринимают всерьёз из-за возраста. Теперь ему нужно показать им, что они теряют, и, устраивая свои злодеяния, Грю узнаёт неожиданные и неприятные секреты о своих кумирах. А Миньоны помогают юному начальнику — правда, порой это превращается в настоящий фарс.

Что нам показали?

№ 1. Самих миньонов

За ростом Грю наблюдать интересно, но главная фишка мультфильма — сами Миньоны. Эти маленькие жёлтые человечки притягивают всё внимание зрителей своими нелепыми поступками. В новой части они и самолёт угоняют, и учатся кунг-фу под руководством мастерицы иглоукалывания, и превращаются в животных-символов китайских знаков зодиака.

В случае с Миньонами благими намерениями выстлана дорога к хаосу. Они обменивают драгоценный китайский кулон на камень с глазами, а затем гоняются за ним по всей Америке, расплачиваются крошками от леденцов и раздают орешки из пакетика по одному. В общем, ведут себя как обычно — и это именно то, за чем обожают наблюдать фанаты серии.

№ 2. Развлекательный контент

С Миньонами не соскучишься — они постоянно втягивают себя в странные и забавные приключения. Всё дело в том, что помощники из них абсолютно бесполезные, зато из их нелепых решений в итоге получается что-то по-настоящему дельное. Этот удивительный талант примагничивает к экранам зрителей уже в который раз.

Новый мультфильм не становится исключением — спокойных и размеренных сцен тут нет, а события сменяются практически без передышки для зрителей. Для хронометража в 87 минут это совсем не плохо — даже маленькие дети не успеют утомиться.

№ 3. А о чём, собственно, сюжет?

Тут у нас сразу три сюжетных ветки. Начинается всё с собеседования Грю в «Злобную шестёрку» — вместо того, чтобы оценить его таланты, кумиры высмеивают маленького негодяя, а тот взамен выкрадывает у них древний китайский амулет. Выясняется, что Суперзлодеи не настолько идеальны, как Грю казалось до этого — они избавились от Деда Кастета по причине преклонного возраста, не способствующего занятиям злодеяниями.

Отто, один из Миньонов, забирает амулет, чтобы отнести его в базу Грю, но, очевидно, этого не происходит — по дороге он обменивает добычу на камень-питомец. Ограбленные злодеи пускаются в погоню за главным героем, и опаздывают — того уже выкрал Дед Кастет. Миньонам, в свою очередь, приходится отправиться за своим хозяином в Сан-Франциско, а Отто — добыть потерянный амулет.

№ 4. Отсылки

Создатели не забыли добавить пасхалки к предыдущим частям серии — так, работник банка показывает подростку Грю фото своего сына, в котором внимательные зрители без труда узнают Вектора из первого «Гадкого Я». Да и в целом Суперзлодеи кажутся знакомыми, как будто мы могли встречать их в предыдущих частях.

Костюм маленького Грю отсылает на его будущий образ — злодейский стиль нужно развивать с раннего детства, правда? Полосатый шарф и тёмно-серый костюм становятся его фишкой с этого возраста.

Также в картине можно найти пасхалки на диско-музыку, восточные единоборства и даже немного на вестерны. Всего вперемешку — только успевай замечать, на что намекают нам создатели.

№ 5. Юмор

Если вы знакомы хоть с одной частью франшизы, то местный юмор вас не удивит. Да-да, шутки ниже пояса, человеческие (и миньонские) газы в наличии. Сами жёлтые человечки разговаривают на своём собственном языке (подозрительно напоминающем испанский), и иногда это тоже становится поводом для шуток.

На первом плане Миньоны Кевин, Стюарт и Боб — у каждого из них свой характер, так что их перепалки порождают множество забавных ситуаций. Тем не менее, несмотря на их различия, жёлтые герои умудряются выбирать комические и неожиданно удачные решения сложных ситуаций — например, угоняют самолёт, потому что за билеты почему-то просят заплатить деньги.

Кому понравится мультфильм?

В первую очередь, тем, кто давно является верным поклонником вселенной «Миньонов» и «Гадкого Я». Мультфильм и по духу, и по уровню юмора вписывается в серию, сохраняя привычное фанатам безумие. Сюжет не отличается большой продуманностью, но вторым «Миньонам» это и не требуется — на первом плане нелепые поступки жёлтых персонажей, которые вновь портят, а затем и спасают ситуацию.