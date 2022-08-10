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2 часа назад

Топ-5 фильмов с Антонио Бандерасом

Мира Маркина

Испанский секс-символ Антонио Бандерас отмечает день рождения — 10 августа актеру исполняется 62 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов с его участием.

Топ-5 фильмов с Антонио Бандерасом
Фото: Кадр из фильма "Маска Зорро"Кадр из фильма "Маска Зорро"

«Маска Зорро» (1998)

Видео дня

Стареющий защитник бедняков, легендарный Зорро, отдавший все силы борьбе за справедливость, проведший десятилетия в темнице, потерявший жену и дочь, передает свои знания, умения и черную маску молодому отчаянному бойцу, который отныне и будет сражаться с теми, кто вершит зло. В главных ролях: Антонио Бандерас и Энтони Хопкинс.

Кадр из фильма "Маска Зорро"

«Соблазн» (2001)

Богатый кубинский торговец Луис Антонио Варгас собирается жениться на американке Джулии Рассел, с которой познакомился по переписке. Правда, личное знакомство с невестой его шокирует — в его судьбу вторглась роковая женщина, а не скромная девушка, как он себе ее представлял. Джулия сделала его счастливым, а еще забрала его сердце, все его деньги и просто исчезла. В главных ролях: Антонио Бандерас и Анджелина Джоли.

Кадр из фильма "Соблазн"

«Кожа, в которой я живу» (2011)

Эстетический триллер Педро Альмодовара о всемирно известном пластическом хирурге Роберте Ледгарде, который открыл секрет создания искусственной человеческой кожи. Он уверяет коллег, что производит эксперименты на мышах, однако тайно держит взаперти в своем загородном доме молодую женщину по имени Вера, которая и является основным объектом его исследований.

Кадр из сериала "Кожа, в которой я живу"

«Черная бабочка» (2016)

Кантри-триллер с Антонио Бандерасом и Джонатаном Риз Майерсом, который рассказывает о писателе-отшельнике, чья жизнь меняется, когда он встречает незнакомца, помогающего ему избежать потасовки в придорожном кафе. Он предлагает остановиться внезапному спасителю у него на ночлег. Тот же неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги.

Кадр из сериала "Черная бабочка"

«Боль и слава» (2019)

Драма Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом о всемирно признанном режиссере Сальвадоре Майо, которого приглашают выступить перед зрителями во время показа восстановленной версии его шедевра 30-летней давности. Для этого мероприятия Сальвадор находит исполнившего в том фильме главную роль актера, с которым они разругались на съемках и с тех пор не виделись.

Кадр из фильма "Боль и слава"
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