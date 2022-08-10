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1 час назад

В России снова покажут аниме «Дитя погоды» Макото Синкая

Чемпионат.com

«Иноекино» совместно с компанией «Вольга» выпускают в повторный российский прокат романтическое аниме «Дитя погоды», последний на данный момент фильм культового режиссёра Макото Синкая. Сеансы стартуют 1 сентября в кинотеатрах России как на японском языке с русскими субтитрами, так и в русском дубляже.

В России снова покажут аниме «Дитя погоды» Макото Синкая
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дитя погоды» — трогательная и светлая история взросления и первой любви на фоне потрясающих воображение пейзажей Токио. Не изменяя стилю и тематике предыдущих своих работ, Синкай выводит повествование и визуальный ряд на новый уровень масштаба и амбиций. Простой мелодраматический сюжет о подростковых чувствах возвышается до мощной притчи о природе, изменении климата и ответственности человечества. В комбинации причудливости и меланхолии и раскрывается обаяние «Дитя погоды»: несмотря на горько-сладкую интонацию и дух трагизма, он вселяет почти отчаянный оптимизм. «В этом нестабильном, меняющемся мире мы должны как-то жить дальше», — говорит Синкай, напоминая о надежде и о том, что из-за туч обязательно выглянет солнце.

Список кинотеатров, которые покажут «Дитя погоды», опубликуют ближе к 1 сентября.

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