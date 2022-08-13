3 отличных фильма про мафию с неповторимой атмосферой

Едва ли кто-то жаждет встретиться с мафией в реальной жизни. Но наблюдать за криминальными перипетиями в кино – крайне интересно. Подробнее о фильмах про мафиози, которые не оставят вас равнодушными – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Лицо со шрамом" Кадр из фильма "Лицо со шрамом"

"Лицо со шрамом", 1983

После того, как весной 1980-го открылся порт Мэйриэл Харбор тысячи беженцев с Кубы бежали в США в поисках лучшей жизни. И одному из отчаянных кубинцев действительно удалось сыскать счастье в другой стране: он обосновался в Майами, разбогател и исполнил все свои мечты. Но для этого ему пришлось стать главой наркомафии.

"Неприкасаемые", 1983

Криминальная драма Брайана Де Пальма, в свое время удостоившаяся "Оскара". Действие картины разворачивается во времена сухого закона в Америке. Полиция пытается бороться со знаменитым гангстером Аль Капоне, который по праву считается королем преступного мира.

"Путь Карлито", 1993