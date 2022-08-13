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3 часа назад

3 отличных фильма про мафию с неповторимой атмосферой

Мира Маркина

Едва ли кто-то жаждет встретиться с мафией в реальной жизни. Но наблюдать за криминальными перипетиями в кино – крайне интересно. Подробнее о фильмах про мафиози, которые не оставят вас равнодушными – в материале "Рамблера".

3 отличных фильма про мафию с неповторимой атмосферой
Фото: Кадр из фильма "Лицо со шрамом"Кадр из фильма "Лицо со шрамом"

"Лицо со шрамом", 1983

Кадр из фильма "Лицо со шрамом"

После того, как весной 1980-го открылся порт Мэйриэл Харбор тысячи беженцев с Кубы бежали в США в поисках лучшей жизни. И одному из отчаянных кубинцев действительно удалось сыскать счастье в другой стране: он обосновался в Майами, разбогател и исполнил все свои мечты. Но для этого ему пришлось стать главой наркомафии.

"Неприкасаемые", 1983

Кадр из фильма "Неприкасаемые"

Криминальная драма Брайана Де Пальма, в свое время удостоившаяся "Оскара". Действие картины разворачивается во времена сухого закона в Америке. Полиция пытается бороться со знаменитым гангстером Аль Капоне, который по праву считается королем преступного мира.

"Путь Карлито", 1993

Кадр из фильма "Путь Карлито"

Некогда влиятельный наркоторговец Карлито Бриганте выходит из тюрьмы с целью начать новую честную жизнь. Он возвращается домой к любимой женщине и полон благих намерений. Но вдруг герой узнает, что его племянник ввязалась в криминальную авантюру, и ему приходится вновь вернутся в преступный мир, чтобы защитить семью.

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