3 отличных фильма про мафию с неповторимой атмосферой

Едва ли кто-то жаждет встретиться с мафией в реальной жизни. Но наблюдать за криминальными перипетиями в кино – крайне интересно. Подробнее о фильмах про мафиози, которые не оставят вас равнодушными – в материале "Рамблера".
После того, как весной 1980-го открылся порт Мэйриэл Харбор тысячи беженцев с Кубы бежали в США в поисках лучшей жизни. И одному из отчаянных кубинцев действительно удалось сыскать счастье в другой стране: он обосновался в Майами, разбогател и исполнил все свои мечты. Но для этого ему пришлось стать главой наркомафии.
Криминальная драма Брайана Де Пальма, в свое время удостоившаяся "Оскара". Действие картины разворачивается во времена сухого закона в Америке. Полиция пытается бороться со знаменитым гангстером Аль Капоне, который по праву считается королем преступного мира.
Некогда влиятельный наркоторговец Карлито Бриганте выходит из тюрьмы с целью начать новую честную жизнь. Он возвращается домой к любимой женщине и полон благих намерений. Но вдруг герой узнает, что его племянник ввязалась в криминальную авантюру, и ему приходится вновь вернутся в преступный мир, чтобы защитить семью.