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11 минут назад

В российский прокат выйдет отреставрированный "Ширли-мырли"

Ревизор.ru

Знаменитый фильм режиссера Владимира Меньшова выйдет в высококачественном формате "4К" уже 18 августа.

В прокат выйдет отреставрированный "Ширли-мырли"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Зрителей приглашают на большом экране посмотреть восстановленный покадрово фильм. Картина была отреставрирована мастерами лаборатории Мосфильм.

Картина – старая добрая, полюбившаяся зрителям комедия. Никогда не видевшие друг друга близнецы, наконец, встречаются. Один из них вор, второй знаменитый музыкант, а третий цыганский барон. Фильм учит терпимости и намекает, что все люди – братья.

В картине снимались известные актеры: Инна Чурикова, Валерий Гаркалин, Армен Джигарханян, Вера Алентова.

Фильмы,Валерий Гаркалин,Вера Алентова,Армен Джигарханян,Владимир Меньшов,Инна Чурикова,
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