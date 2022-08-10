В прокат выйдет отреставрированный "Ширли-мырли"

Картина – старая добрая, полюбившаяся зрителям комедия. Никогда не видевшие друг друга близнецы, наконец, встречаются. Один из них вор, второй знаменитый музыкант, а третий цыганский барон. Фильм учит терпимости и намекает, что все люди – братья.