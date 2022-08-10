В прокат выйдет отреставрированный "Ширли-мырли"

Знаменитый фильм режиссера Владимира Меньшова выйдет в высококачественном формате "4К" уже 18 августа.
Зрителей приглашают на большом экране посмотреть восстановленный покадрово фильм. Картина была отреставрирована мастерами лаборатории Мосфильм.
Картина – старая добрая, полюбившаяся зрителям комедия. Никогда не видевшие друг друга близнецы, наконец, встречаются. Один из них вор, второй знаменитый музыкант, а третий цыганский барон. Фильм учит терпимости и намекает, что все люди – братья.
В картине снимались известные актеры: Инна Чурикова, Валерий Гаркалин, Армен Джигарханян, Вера Алентова.