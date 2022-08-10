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33 минуты назад

Экранизацию Булгакова "Воланд" не могут доснять из-за нехватки денег на спецэффекты

Газета.Ru

Режиссер фильма «Воланд» Михаил Локшин пожаловался на нехватку средств для завершения постпродакшна фильма, сообщает The New York Times.

Экранизацию Булгакова не могут доснять из-за нехватки денег
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание опубликовало большой материал, в котором анализирует нынешние реалии российского кинематографа и рассказывает об уголовном преследовании Дмитрия Глуховского, отъезде из страны Кирилла Серебренникова, цензуре и невозможности кинематографистов завершить уже снятые проекты.

В числе последних оказался фильм «Воланд» — вольная экранизация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Бюджет на спецэффекты, который должен был поступить от государства, сокращен, а изначальный дистрибьютор ленты Universal больше не работает в России.

По словам режиссера Михаила Локшина, картина стоимостью $15 млн, оказалась заложницей положения.

«Теперь мы подвергаемся и некоторой цензуре в России, и не можем презентовать наш проект заграницей, потому что он из России. Это какая-то сумасшедшая ситуация», — посетовал Локшин.

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