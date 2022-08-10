Скоро в широкий прокат выйдет фильм "Лебединое озеро"

15 сентября на широкий экран российских кинотеатров выходит артхаусная трагикомедия Антона Бильжо "Лебединое озеро". А уже 19 августа состоится специальный показ ленты в столичном кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в рамках проекта КАРО.Арт.
Фильм уже оказался в фокусе внимания кинообщественности и собрал "урожай" призов на фестивалях "Амурская осень", "Московская премьера", "Алафейская гора".
"Лебединое озеро" - новый амбициозный проект - коллаборация режиссера Антона Бильжо ("Рыба-мечта", "Очень женские истории") и продюсерского тандема Ольги Цирсен и Аси Темниковой. Их предыдущая картина "Амбивалентность" стала одной из самых заметных в программе фестиваля "Окно в Европу" в минувшем сезоне получила теплый прием отечественной кинокритики, а также ряд призов на фестивалях.
По сюжету губернатор провинциального города просит жену поставить любимый народный балет "Лебединое озеро" и возродить давно закрытый областной театр, что должно послужить хорошим пиаром его предстоящих выборов. Но оказывается, что "Лебединое озеро" - это еще и балет про два мира. Пытаясь исполнить поручение мужа, жена губернатора вырывается за границы усадьбы и регламентированного мира. В городе она сталкивается с неизвестными ей "простыми людьми", спящими лебедями.
"Я в прошлом балерина, и мы давно обсуждали проект на тему балета. Конечно, "Лебединое озеро" - совсем не о балете, а о более сложных вещах", - комментирует продюсер фильма и исполнительница главной роли жены губернатора Ольга Цирсен.
"Мы рассказываем свою историю как трагикомедию, этот жанр сейчас редкость, к нему почти не обращаются современные режиссеры. В фильме множество смысловых слоев, которые постепенно будут открываться для зрителя и много тонкого юмора", - рассказывает продюсер Ася Темникова.
Роль губернатора в фильме исполнил актер Игорь Яцко, а во многих ролях снялись "немедийные" или вовсе непрофессиональные актеры.
"Наша героиня, жена губернатора, включает в свое "Лебединое озеро", всех, кто хотел приобщиться к прекрасному, вне зависимости от возраста, физического состояния, пола и, тем более, профессионального уровня, - говорит режиссер Антон Бильжо, - Точно так же и мы пошли по пути всеприятия, открыв двери в фильм многим, кто, как нам показалось, хотел проявить себя. И, кстати, в фильме есть не только люди, но и, например, жук, собака, лошадь, рыба, ну, и конечно, несколько видов птиц".
Съемки ленты проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Поместье семьи губернатора "сыграла" усадьба Строгановых-Голицыных Марьино в 70 километрах от Санкт-Петербурга, театр возродили в старинной заброшенной кирхе, улицы провинциального города снимали в Гатчине.
Авторская режиссура, причудливая игра смыслов, тщательное внимание к деталям и мощный саундтрек создают на экране эффект полного погружения зрителя в происходящее на грани иммерсивного театра.