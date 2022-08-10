Скоро в широкий прокат выйдет фильм "Лебединое озеро"

"Наша героиня, жена губернатора, включает в свое "Лебединое озеро", всех, кто хотел приобщиться к прекрасному, вне зависимости от возраста, физического состояния, пола и, тем более, профессионального уровня, - говорит режиссер Антон Бильжо, - Точно так же и мы пошли по пути всеприятия, открыв двери в фильм многим, кто, как нам показалось, хотел проявить себя. И, кстати, в фильме есть не только люди, но и, например, жук, собака, лошадь, рыба, ну, и конечно, несколько видов птиц".