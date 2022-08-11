Про Арми Хаммера сняли документальный фильм с рассказами жертв

Думали, что экстравагантные сексуальные предпочтения Арми Хаммера сошли ему с рук? Как бы не так! Да, актера отменили в Голливуде. А он поехал жить и работать подальше от Калифорнии — на Каймановы острова. Но покой ему только снится. Сегодня стало известно, что совсем скоро выйдет большой документальный фильм о фетишах актера. В съемках приняли участие сразу несколько бывших любовниц Хаммера, которые пострадали от его предположительного увлечения каннибализмом.

Фото: Super.ru Super.ru

Фильм под названием «Дом Хаммера» снимает сервис Discover+. Он будет состоять из трех серий. В каждой представят по большому интервью от девушек, которым Хаммер предлагал вступить в интимные отношения. Сам актер все обвинения отрицал и обращался за помощью к адвокатам, но его все-таки сдали с поличным: бывшие знакомые включали голосовые и зачитывали текстовые сообщения Арми прямо перед камерами. В некоторых актер прямым текстом пишет, что «на 100% каннибал», в других рассказывает о том, как мечтает связать девушек.

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Кроме того, в съемках приняла участие Кейси Хаммер, тетя Арми и внучка Арманда Хаммера, бизнесмена, сколотившего многомиллионное состояние на нефтяном бизнесе. Кейси выступила консультантом проекта и работала вместе с режиссерами Элли Хаками и Джулианом П. Хоббсом. У родственницы актера насчет него свои взгляды, видимо, когда-то молодой племянник перешел ей дорогу. В фильме Кейси рассказывает о своем отце Джулиане, который, по ее словам, не раз подвергал дочь сексуальному насилию. Впервые женщина призналась в этом в 2015 году, когда опубликовала книгу «Выжить по праву первородства».