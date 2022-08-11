Россияне назвали самые любимые сказки

Сказки "Морозко" и "Колобок" стали наиболее любимыми у россиян фантастическими историями. Об этом свидетельствуют имеющиеся в ТАСС результаты совместного исследования телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и проекта "Кинозритель".

Фото: Кадр из фильма "Морозко" Кадр из фильма "Морозко"

"На первом месте, причем со значительным отрывом, оказалась сказка "Морозко", ее назвали 17% респондентов. <...> Скорее всего, популярности сказки способствовал одноименный фильм Александра Роу, снятый по мотивам народных сказок "Морозко" и "Иван - медвежья голова". В 1965 году картина стала обладателем Гран-при - "Льва святого Марка" - на XVII Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Венеции",

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- говорится в сообщении.

В исследовании отмечается, что наибольшей популярностью герои "Морозко" пользуются у женщин - 21% против 9% у мужчин. На второй строчке рейтинга расположился "Колобок", его назвали 13% опрошенных россиян. "Сказку "Колобок" чаще всего называли респонденты от 12 до 17 лет. Что не удивительно - это одна из самых популярных детских сказок, которые рассказывают малышам в самом раннем детстве. <...> В истории отечественного кинематографа еще не было примеров экранизации этой сказки, зато есть несколько мультфильмов. Кроме того, персонаж Колобка, озвученный Гариком Харламовым, появляется во второй и третьей частях франшизы "Последний богатырь", - говорится в материале.

Третье место разделили былины и история о Буратино - по 7%. Былины в качестве любимых сюжетов называли преимущественно мужчины - 11%, и только 5% - женщины. Авторы исследования отмечают, что герои русских былин - богатыри - традиционно собирают большую кассу. Мультфильмы про богатырей регулярно возглавляли бокс-офис анимационных картин в 2018 и в 2021 годах. Персонажа сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или приключения Буратино" называли преимущественно люди старше 45 лет. "Возможно, зрители любят этого героя благодаря фильму Леонида Нечаева "Приключения Буратино" 1976 года. Тогда картину чуть не отправили "на полку", но в результате она стала одной из самых популярных отечественных киносказок", - отмечается в исследовании.