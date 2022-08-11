Обзор «Удачи»: разговаривающий кот, драконша и миллион провалов

Стриминговый сервис Apple показал свежую анимацию от студии Skydance Animation. Полнометражный мультфильм «Удача» стал доступен зрителям для просмотра на днях. Над ним работали люди, сделавшие в своё время «Историю игрушек» и «Тачки». В общем, всё предвещало нечто стоящее. Ну как, получилось?
Тлум.Ру в своём обзоре старается без спойлеров рассказать о новинке. Смотреть или нет — решать лишь вам.
Знакомьтесь с Сэм Гринфилд. Всё, что вам следует о ней знать: она сирота, ей 18 лет, из приюта её только что выселили в отдельную квартиру и Взрослую Жизнь. Всё? Почти. Сэм — до отвратительного неуклюжая и невезучая. Если бутерброд все 100 раз подряд упал маслом вниз, значит, роняла его всегда Сэм.
У Сэм в приюте есть маленькая подружка по имени Хейзел, она, наблюдая за тем, как героиня рушит себе жизнь, даёт наставление: принести счастливый пенни. Счастливый в данном контексте подразумевает «случайно найденный на улице». Что Сэм и делает, ещё и довольно быстро. Подобная находка становится для девушки спасением… Которое недолго длится. Волшебная монетка оказывается смыта в унитаз. И самое время Сэм поближе познакомиться с чёрным (а значит, приносящим сплошную неудачу) котом Бобом. Желательно, в магическом мире, не в обычном людском.
Значит так: одна только-только вступившая на пород взрослой жизни неудачница получает шанс исправить жизнь, профукивает его и начинает преследовать кота в надежде на вторую попытку? Если совсем уж коротко, то, да, это и есть сюжет мультфильма. На деле же не так просты все тонкие материи. «Удача» стоит просмотра. Почему? В 3 пунктах объясняем.
Сэм, попав в страну Удачу, где последняя всем благоволит, витает в воздухе и просто ощущается как дополнительная приправа к каждому вздоху, приходит в ужас и шок. Её-то волшебство не берёт. Как спотыкалась, так и продолжает, как роняла вещи, так и делает это несмотря на якобы особенную ауру места.
Чем дальше в этот «лес» повествования, тем логичнее выглядит концепция случайностей. И Сэм получает несколько подтверждений этой догадки. Вот по трубам летит порция удачи, вот и неудача рядом, они чередуются хаотично, механически, не желая какой-то одной человеческой единице вроде Сэм нанести вред или унизить.
Кстати, да, как вам идея: везение и невезение попадают в наш мир через особенный трубопровод? Звучит ведь неплохо.
Данное утверждение касается не только Сэм. Выбор сделал Боб, владелец самого прекрасного бара со стороны Неудачи, единорог. Каждый из них принял ряд решений, впрочем, как и зрители. Это происходит даже когда мы раздумываем над тем, как скоротать вечер и какой мультфильм посмотреть. Вот так сюрприз, не правда ли?
И один раз попробовав, что значит Удача и Везёт, Сэм решила, что сделает всё возможное (немного невозможного тоже), лишь бы получить обратно подобную прелесть. Согласитесь — приятно, когда жизнь настолько легка, будто бы даже потоки воздуха вокруг вас движутся в нужную сторону. Или, погодите, вам такое чувство не знакомо, и вы приступили к поиску ближайшего чёрного кота, гуляющего самого по себе?
Кроме как пошагать и наследить на стороне Удачи, у Сэм получается и на сторону Неудачи проскользнуть. Сделала это героиня, как обычно, в своём репертуаре — но не переживайте, «внизу» (так говорят про Неудачу) к такому привыкли. И если у Сэм подобное ощущение, будто бы ей никогда не жить спокойно и без вечного напряжения, вызывает раздражение, то жители Неудачи нашли свою отдушину.
Они не расстраиваются из-за пустяков, будто бы созданных чтобы сбивать верный настрой. Если апельсины падают — поднимайте их. Кружка разбилась? Доставайте вторую. И так далее по списку. Здесь отлично играет коллективное создание, когда каждый участник очередной группы людей или монстров понимает и принимает, что неудача — это обычное дело; отнестись к нему лучше с юмором, иначе велик шанс довести себя до порции истерик ещё до обеда.
Так, основной посыл вроде понятен. Может, что-то ещё поможет зрителям выбрать для просмотра именно «Удачу»?
Очаровательно-неловкая, несгибаемая, точно веточка на сильном ветру — она представляет из себя альтернативную «дочь лучшей подруги». Со стороны, конечно, понятно, насколько много сил Сэм вкладывает в каждое действие, лишь бы не оказаться в полной разрухе — в первом числе эмоциональной. Заодно видно, что девушка не теряет боевой настрой. И поэтому на неё хочется ориентироваться, взращивать в себе желание не сдаваться и переть, если потребуется, напролом к цели. Даже в волшебном мире. Особенно там!
Вы же знаете, что чёрные кошки — символ неудачи? Как такого окраса Боб умудрился оказаться в Удаче и занять там типичную для мурчащих созданий должность? Вопросики-вопросики. Не переживайте, сценаристы дадут ответы, объяснят множество деталей и казалось бы несостыковок, бережно сопровождая зрителя от первых секунд мультфильма до титров. Боб — отшельник, людей не любит, обниматься тем более, он не называет никого другом, только «коллегами» или «знакомыми». В общем, он такой персонаж, от которого хочется ждать эволюционных сюрпризов. Пусть хоть кому-то откроется. И вы, главное, верьте — ведь перед Сэм даже зануде-Бобу никак не устоять, и четыре лапы с хвостом не помогут.
Кстати, помимо этого сгустка снобизма в мультфильме показали драконшу (ещё и главу Удачи по совместительству), лепреконов (один из них так временно взял на себя первостепенную роль и стал очаровательнее некуда), свинок, единорога, живых и вполне осознающей себя корешков, козлов и других частично обычных, частично же сильно причудливых персонажей.
Показывали в мультфильмах самое разное: космос, подземелья, эмоции, подводных жителей, даже эмодзи и те были. Страну же, в которой всё происходит без вашего усилия, усердия или напряжение, — нет, такого вы ещё не видели. В Удаче всё интересно устроено, есть ощущение, что «Зверополис» где-то рядом пропрыгал, да хвостиком взмахнул. Это интересный мир, практически утопичный в своей идеальности. И нет-нет да захочется где-то оставить след или проверить очередной механизм на прочность. В общем, Сэм всё это сделала, даже сама того не желая.
Мультфильм «Удача» повеселит вас даже нескладностью того, как всё валится из рук. Там показали: пособие по вхождению в самостоятельную жизнь, любовь к братьям нашим меньшим, трудности преодоления обстоятельств, результаты, к которым обязательно приведёт желание сделать мир — пусть даже свой собственный! — лучше.
В истории чётко прослеживаются типичные пиксаровские мотивы, но, если подумать, то в каком мультфильме сейчас не найдётся нечто душещипательное и способное вызывать слёзы умиления? Кто-то же и вовсе найдёт параллель между миллениалами и их попытками устроить собственную жизнь, не опираясь на действия и желания больших корпораций. Обещаем, путешествие к Удаче станет увлекательным.