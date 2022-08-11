Обзор «Удачи»: разговаривающий кот, драконша и миллион провалов

Стриминговый сервис Apple показал свежую анимацию от студии Skydance Animation. Полнометражный мультфильм «Удача» стал доступен зрителям для просмотра на днях. Над ним работали люди, сделавшие в своё время «Историю игрушек» и «Тачки». В общем, всё предвещало нечто стоящее. Ну как, получилось?

Фото: tlum.ru tlum.ru

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О чём?

Знакомьтесь с Сэм Гринфилд. Всё, что вам следует о ней знать: она сирота, ей 18 лет, из приюта её только что выселили в отдельную квартиру и Взрослую Жизнь. Всё? Почти. Сэм — до отвратительного неуклюжая и невезучая. Если бутерброд все 100 раз подряд упал маслом вниз, значит, роняла его всегда Сэм.

У Сэм в приюте есть маленькая подружка по имени Хейзел, она, наблюдая за тем, как героиня рушит себе жизнь, даёт наставление: принести счастливый пенни. Счастливый в данном контексте подразумевает «случайно найденный на улице». Что Сэм и делает, ещё и довольно быстро. Подобная находка становится для девушки спасением… Которое недолго длится. Волшебная монетка оказывается смыта в унитаз. И самое время Сэм поближе познакомиться с чёрным (а значит, приносящим сплошную неудачу) котом Бобом. Желательно, в магическом мире, не в обычном людском.

Значит так: одна только-только вступившая на пород взрослой жизни неудачница получает шанс исправить жизнь, профукивает его и начинает преследовать кота в надежде на вторую попытку? Если совсем уж коротко, то, да, это и есть сюжет мультфильма. На деле же не так просты все тонкие материи. «Удача» стоит просмотра. Почему? В 3 пунктах объясняем.

№ 1: Концепция случайностей

Сэм, попав в страну Удачу, где последняя всем благоволит, витает в воздухе и просто ощущается как дополнительная приправа к каждому вздоху, приходит в ужас и шок. Её-то волшебство не берёт. Как спотыкалась, так и продолжает, как роняла вещи, так и делает это несмотря на якобы особенную ауру места.

Чем дальше в этот «лес» повествования, тем логичнее выглядит концепция случайностей. И Сэм получает несколько подтверждений этой догадки. Вот по трубам летит порция удачи, вот и неудача рядом, они чередуются хаотично, механически, не желая какой-то одной человеческой единице вроде Сэм нанести вред или унизить.

Кстати, да, как вам идея: везение и невезение попадают в наш мир через особенный трубопровод? Звучит ведь неплохо.

№ 2: Выбор своего пути

Данное утверждение касается не только Сэм. Выбор сделал Боб, владелец самого прекрасного бара со стороны Неудачи, единорог. Каждый из них принял ряд решений, впрочем, как и зрители. Это происходит даже когда мы раздумываем над тем, как скоротать вечер и какой мультфильм посмотреть. Вот так сюрприз, не правда ли?

И один раз попробовав, что значит Удача и Везёт, Сэм решила, что сделает всё возможное (немного невозможного тоже), лишь бы получить обратно подобную прелесть. Согласитесь — приятно, когда жизнь настолько легка, будто бы даже потоки воздуха вокруг вас движутся в нужную сторону. Или, погодите, вам такое чувство не знакомо, и вы приступили к поиску ближайшего чёрного кота, гуляющего самого по себе?

№ 3: Ощущение трясины, что затянула вас

Кроме как пошагать и наследить на стороне Удачи, у Сэм получается и на сторону Неудачи проскользнуть. Сделала это героиня, как обычно, в своём репертуаре — но не переживайте, «внизу» (так говорят про Неудачу) к такому привыкли. И если у Сэм подобное ощущение, будто бы ей никогда не жить спокойно и без вечного напряжения, вызывает раздражение, то жители Неудачи нашли свою отдушину.

Они не расстраиваются из-за пустяков, будто бы созданных чтобы сбивать верный настрой. Если апельсины падают — поднимайте их. Кружка разбилась? Доставайте вторую. И так далее по списку. Здесь отлично играет коллективное создание, когда каждый участник очередной группы людей или монстров понимает и принимает, что неудача — это обычное дело; отнестись к нему лучше с юмором, иначе велик шанс довести себя до порции истерик ещё до обеда.

Так, основной посыл вроде понятен. Может, что-то ещё поможет зрителям выбрать для просмотра именно «Удачу»?

№ 1: Сэм

Очаровательно-неловкая, несгибаемая, точно веточка на сильном ветру — она представляет из себя альтернативную «дочь лучшей подруги». Со стороны, конечно, понятно, насколько много сил Сэм вкладывает в каждое действие, лишь бы не оказаться в полной разрухе — в первом числе эмоциональной. Заодно видно, что девушка не теряет боевой настрой. И поэтому на неё хочется ориентироваться, взращивать в себе желание не сдаваться и переть, если потребуется, напролом к цели. Даже в волшебном мире. Особенно там!

№ 2: Боб

Вы же знаете, что чёрные кошки — символ неудачи? Как такого окраса Боб умудрился оказаться в Удаче и занять там типичную для мурчащих созданий должность? Вопросики-вопросики. Не переживайте, сценаристы дадут ответы, объяснят множество деталей и казалось бы несостыковок, бережно сопровождая зрителя от первых секунд мультфильма до титров. Боб — отшельник, людей не любит, обниматься тем более, он не называет никого другом, только «коллегами» или «знакомыми». В общем, он такой персонаж, от которого хочется ждать эволюционных сюрпризов. Пусть хоть кому-то откроется. И вы, главное, верьте — ведь перед Сэм даже зануде-Бобу никак не устоять, и четыре лапы с хвостом не помогут.

Кстати, помимо этого сгустка снобизма в мультфильме показали драконшу (ещё и главу Удачи по совместительству), лепреконов (один из них так временно взял на себя первостепенную роль и стал очаровательнее некуда), свинок, единорога, живых и вполне осознающей себя корешков, козлов и других частично обычных, частично же сильно причудливых персонажей.

№ 3: Новый мир

Показывали в мультфильмах самое разное: космос, подземелья, эмоции, подводных жителей, даже эмодзи и те были. Страну же, в которой всё происходит без вашего усилия, усердия или напряжение, — нет, такого вы ещё не видели. В Удаче всё интересно устроено, есть ощущение, что «Зверополис» где-то рядом пропрыгал, да хвостиком взмахнул. Это интересный мир, практически утопичный в своей идеальности. И нет-нет да захочется где-то оставить след или проверить очередной механизм на прочность. В общем, Сэм всё это сделала, даже сама того не желая.

Итог:

Мультфильм «Удача» повеселит вас даже нескладностью того, как всё валится из рук. Там показали: пособие по вхождению в самостоятельную жизнь, любовь к братьям нашим меньшим, трудности преодоления обстоятельств, результаты, к которым обязательно приведёт желание сделать мир — пусть даже свой собственный! — лучше.