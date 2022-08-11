Что рекомендует смотреть Тарантино

Квентин Тарантино считается одним из величайших режиссеров современности. Его фильмы становятся шедеврами и остаются актуальными долгие годы. У него есть бесчисленное множество номинаций и престижных наград, а также собственная звезда на Аллее славы. Если вы выбираете хорошее кино на вечер, то берите то, над которым работал Тарантино — так вы точно не ошибетесь. Однако есть ряд других фильмов и даже мультсериалов, которые Тарантино рекомендует смотреть всем поклонникам своего творчества. О них — в материале “Рамблера”.

“Челюсти”

Удивительно, но именно этот триллер Тарантино называет лучшим в истории человечества. “Челюсти” Стивена Спилберга вышли в 1975 году, но до сих пор производят впечатления на режиссера. Как считает Тарантино, картина показала, как плохо были сняты другие фильмы. Кроме того, он считает, что никому не удалось повторить успеха этого фильма даже спустя многие годы.

Фильм “Челюсти” снят по мотивам одноименного романа Питера Бенчли. Он рассказывает о том, что в одном из курортных городков появляется акула-людоед. Однако власти города не торопятся закрывать пляжи, чтобы туристы не разъезжались.

“Свинка Пеппа”

Неожиданно, но для детей у Таранино тоже нашлась рекомендация. У него у самого есть сын Лео, которого он приобщает к искусству. Первым его полнометражным фильмом стал “Гадкий я”, но также он очень любит смотреть “Свинку Пеппу”. Сам режиссер тоже смотрит мультфильмы вместе со своим ребенком, и некоторые из них ему очень нравятся. Так случилось и с Пеппой, теперь Тарантино называет мультсериал “главным импортом из Британии” и периодически смотрит его с сыном.

Мультфильм имеет очень простой сюжет и рассказывает о бытовых событиях, происходящих в семье свинки Пеппы. Все они наделены человеческими качествами: носят одежду, ездят на машине и ходят в школу.

“Дьявол отсчитал пять”

Кадр из фильма "Дьявол отсчитал пять"

Еще один фильм 70-х годов, который рекомендует Тарантино. Он считает, что лучше всего его смотреть в Хэллоуин, так как это — один из лучших фильмов ужасов. Несмотря на то, что этот фильм никогда не был очень популярным, Тарантино рекомендует всем его посмотреть. По мнению режиссера, фильм получился безумным, со своей атмосферой, поэтому его точно стоит посмотреть.