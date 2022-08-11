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1 час назад

Франшиза "Фантомас" получит новый фильм и сериал

Газета.Ru

Французский продюсер Вассим Беджи и компания SND купили права на адаптацию культовой детективной новеллы «Фантомас». Планируется создать фильм и сериал на основе оригинального произведения. Об этом сообщает Variety.

Франшиза "Фантомас" получит новый фильм и сериал
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам Беджи, создатели новых проектов хотят вернуть Фантомасу более мрачный облик, который задумывался в оригинале. По мнению продюсера, грядущие картины — одни из самых амбициозных французских проектов на данный момент.

Первая книга о «Фантомасе» вышла в 1911 году под авторством Марселя Аллена и Пьера Сувестра. Произведение рассказывает о гениальном и неуловимом преступнике, скрывающем свое лицо. Герой присутствует в 32 романах Аллена и Сувестра, и в 11, написанных Марселем после смерти второго соавтора. На данный момент произведения с участием Фантомаса получили три киноадаптации, срежиссированные Андре Юнебель.

Ранее стало известно, что компания Discovery+ планирует снять сериал о гибели принцессы Дианы.

Фильмы,Андре Юнебель,
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