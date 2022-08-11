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47 минут назад

Фильм ужасов «Пятница, 13-е» вернется на экраны уже  в этом году

Inc-News

После провального сезона 2009 года проект был поставлен на паузу.

Хоррор «Пятница, 13-е» вернется на экраны уже в этом году
Фото: Inc-NewsInc-News

Сериал «Пятница, 13-е», на счету которой уже бессчетное количество сезонов, может вновь напомнить зрителям о своем существовании впервые с провального фильма 2009 года.

Как заявил продюсер Рой Ли, один из главных ветеранов среди фильмов ужасов может вернуться на экраны в виде полнометражной картины.

По словам Ли, герои фильма вновь вернутся в печально известный лагерь Кристал-Лейк, где им предстоит пережить множество новых захватывающих дух приключений.

Продюсер пояснил, что сейчас идут активные переговоры по созданию нового сезона и какие-то новости об этом любители ужасов могут услышать еще в этом году.

Фильмы,Пятница 13-е,
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