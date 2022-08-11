Хоррор «Пятница, 13-е» вернется на экраны уже в этом году

После провального сезона 2009 года проект был поставлен на паузу.

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Сериал «Пятница, 13-е», на счету которой уже бессчетное количество сезонов, может вновь напомнить зрителям о своем существовании впервые с провального фильма 2009 года.

Как заявил продюсер Рой Ли, один из главных ветеранов среди фильмов ужасов может вернуться на экраны в виде полнометражной картины.

По словам Ли, герои фильма вновь вернутся в печально известный лагерь Кристал-Лейк, где им предстоит пережить множество новых захватывающих дух приключений.