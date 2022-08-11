Фильмы, которые научат вас ценить жизнь

Многие режиссеры вкладывают в свои фильмы более глубокий смысл, и он не лежит на поверхности сюжета. В картинах можно часто найти подтекст о важности дружбы, любви, семьи и другие прописные истины. Однако одной из актуальных тем всегда остается любовь к жизни. Над тем, как заставить человека ценить то, что он имеет, задумывались многие режиссеры и сценаристы. В материале “Рамблера” — лучшие киноработы, которые помогут вам по-другому посмотреть на все то, что у вас есть.

Фото: Кадр из фильма "Достучаться до небес" Кадр из фильма "Достучаться до небес"

“Достучаться до небес”, 1997

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В центре сюжета этого фильма — два мужчины, которые встречаются в больнице. Им обоим поставили смертельный диагноз, и они не знают, что будут делать со своей жизнью. Однако неожиданно им дают “знак” и они решают уехать к морю. Их приключения начинаются, когда они угоняют машину, затем грабят заправку и банк, но уже ничто не может остановить их. Свои последние дни они проживают, как в крутом гангстерском фильме, чтобы их жизнь не завершалась на скучной ноте в больнице.

Картина заставит вас переосмыслить свою жизнь и подумать над тем, какой дорогой вы идете. Кроме того, герои, которые знают, что их дни сочтены, могут стать проводниками и понять вам, что вам действительно хочется. А может быть, у вас все есть, и вы мечтали именно об этом?

“Вечное сияние чистого разума”, 2004

Драматический фильм рассказывает историю двух влюбленных, чьи отношения были испорчены из-за серьезного скандала. После разрыва девушка решает стереть все воспоминания о своем возлюбленном. Тот узнает это и делает то же самое, но вскоре понимает, что не хочет стирать прекрасные воспоминания о своей девушке. Тогда он пытается вернуть ее, но становится уже поздно.

Фильм поможет вам понять то, что нужно ценить все то, что вы имеете. Герои не ценили свои отношения и любовь до тех пор, пока не потеряли все. Так и многие люди познают жизнь в сравнении. Когда у них что-то отбирают, они понимают, как им было хорошо раньше.

“Форест Гамп”, 1994

Кадр из фильма "Форест Гамп"

Главный герой фильма Форест Гамп — обычный мальчик, которого считают слабоумным из-за низкого IQ. Ему пророчили тяжелое будущее, но неожиданно для себя он начинает открывать больше новых горизонтов. После школы герой поступает в колледж, начинает зарабатывать деньги, становится популярным и встречается с несколькими президентами США. В фильме он становится причастным ко многим историческим событиям.