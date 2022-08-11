Съемки спин-оффа «Безумного Макса» приостановили из-за COVID-19

Работу над спин-оффом «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса, обнаруженного у режиссера картины Джорджа Миллера. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Съемки ленты «Фуриоса», которые проходили в Сиднее и его окрестностях, отложены как минимум до 15 августа. Заболевший COVID-19 кинематографист самоизолировался в своем доме.

Отмечается, что в 2012 году создатели первой части тоже столкнулись с рядом проблем. Съемки они проводили в Намибии, однако позднее вынуждены были искать другое место: команду обвинили в том, что они нанесли вред некоторым растениям и животным. Напряженные отношения между актерами Томом Харди и Шарлиз Терон тоже привели к проблемам в работе.