Четвертая часть "Джона Уика" будет самой продолжительной из всех

Постановщик "Джона Уика" Чад Стахелски в интервью Collider рассказал о четвёртом эпизоде франшизы, премьера которого состоится 24 марта будущего года. По словам режиссёра, четвёртый "Джон Уик" будет чуть длиннее всех предыдущих частей. "Фильм, по сути, закончен, но нам нужно ещё пару недель", — уточняет Стахелски.