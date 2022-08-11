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1 час назад

Четвёртая часть "Джона Уика" будет самой продолжительной из всех

Inc-News

Производство картины вышло на финальный этап.

Четвертая часть "Джона Уика" будет самой продолжительной из всех
Фото: Inc-NewsInc-News

Постановщик "Джона Уика" Чад Стахелски в интервью Collider рассказал о четвёртом эпизоде франшизы, премьера которого состоится 24 марта будущего года. По словам режиссёра, четвёртый "Джон Уик" будет чуть длиннее всех предыдущих частей. "Фильм, по сути, закончен, но нам нужно ещё пару недель", — уточняет Стахелски.

Он добавил, что впереди ещё создание музыкального сопровождения и VFX к фильму.

Главную роль в "Джоне Уике-4" исполнит Киану Ривз. Примечательно, что премьера картины в России не планируется.

Получит продолжение и фильм "Пятница 13-е".

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