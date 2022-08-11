Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
29 минут назад

WB может полностью отменить «Флэша» из-за скандального Эзры Миллера

Чемпионат.com

Скандальный Эзра Миллер своим поведением действительно может погубить 200-миллионный фильм «Флэш», поскольку Warner Bros. Discovery уже рассматривает возможность полностью отказаться от выпуска картины. Об этом сообщает THR.

WB может полностью отменить «Флэша»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сейчас у корпорации три варианта развития ситуации

Первый. Эзра Миллер получит профессиональную помощь и отправится домой — на ферму в Вермонте. Если это поможет актёру, но ближе к премьере он даст интервью о своём неподобающим поведении в последние годы, проведёт ограниченный пресс-тур и «Флэша» будут крутитьв кино.

Второй. Если Миллер не примет профессиональную помощь, WB не будет продвигать фильм через актёра и максимально ограничит его работу с прессой. В этом случае «Флэш» станет последним фильмом Миллера в роли супергероя. На эту роль найдут другого актёра.

Третий. Если ситуация станет ещё хуже, то WB не исключает полную отмену картины или масштабные пересъёмки с новым актёром. Это в любом случае будет стоить огромных денег, а отмена фильма на $ 200 млн будет новым беспрецедентным ходом для индустрии. Ранее WB уже отменила «Бэтгёрл» за $ 90 млн.

Сейчас премьера «Флэша» запланирована на 23 июня 2023 года.

Фильмы,Флэш,Эзра Миллер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители