Громкая история спасения детей из тайской пещеры стала фильмом

На Amazon вышли «13 жизней» Рона Ховарда — драма, реконструирующая нашумевшую несколько лет назад реальную историю спасения детей из затопленной тайской пещеры. «Лента.ру» рассказывает, как режиссер «Кода Да Винчи» в компании Вигго Мортенсена и Колина Фаррелла попытался на этом примере разобрать на детали анатомию чуда как такового.

Фото: Лента.ру Лента.ру

23 июня 2018 года в Таиланде детская футбольная команда в сопровождении помощника тренера отправилась отпраздновать день рождения одного из игроков в пещеру Тхамлуангнангнон. Когда дети были уже очень далеко от входа, разразился тропический ливень, отрезавший им путь к выходу. Вечером того же дня спохватившиеся родители заставили местные власти начать спасательную операцию. Отвод части воды в поле не помог осушить пещеру, и тогда к делу подключились дайверы-волонтеры со всего мира, который, напомним, в тот момент был увлечен чемпионатом мира по футболу. Среди ныряльщиков были и два британца Рик Стэнтон (Вигго Мортенсен) и Джон Волантен (Колин Фаррелл). Они сначала доплыли до потерпевших, наладив с ними контакт, а затем придумали невероятно смелый план спасения, который в итоге был счастливо осуществлен.

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Есть истории, обреченные на голливудскую экранизацию — спасение пленников пещеры Тхамлуангнангнон это, конечно, одна из них. Вскоре после событий о намерении снять подробный сериал заявил Netflix, чуть позже подсуетилась и Metro-Goldwyn-Mayer. Но первой и самой яркой картиной о случившемся стала вышедшая год назад документалка «Спасательная операция» от National Geographic. Этот фильм получился настолько исчерпывающим, что производство игровой картины можно было свернуть, но не таков продюсер «Аполлона-13» Брайан Грейзер — человек, точно знающий, что экранизации катастроф могут принести «Оскар». В итоге Грейзер принес написанный Уильямом Николсоном («Гладиатор») сценарий режиссеру Рону Ховарду, что было, несомненно, наилучшим выбором из возможных.

Универсальный коммерческий режиссер Ховард владеет всеми качествами, необходимыми для подобного фильма. За свою долгую карьеру он снял кассовый «Код Да Винчи» (с двумя продолжениями) и оскароносные «Игры разума», поставил аккуратную, но адреналиновую «Гонку» и переосмыслил «Моби Дика» («В сердце моря»). Он же поставил, кстати, и тот самый «Аполлон-13» — таким образом, на его счету теперь сразу два фильма с чертовой дюжиной в заголовке. Ховард толком не имеет собственного почерка, однако отлично знает ремесло, снимает основательно и не боится очевидных художественных решений. По словам режиссера, поработать со сценарием Николсона он согласился моментально, запросто разглядев в нем не просто большую историю, но подробнейшую «анатомию чуда».

Формулировка Ховарда в некотором смысле довольно точно отражает происходящее на экране. Название «Тринадцать жизней» уже предполагает обилие действующих лиц, но на деле картина буквально перенаселена. Здесь и чиновники, и родители пропавших детей, и волонтеры из разных стран. Камера Сэйомбху Мукдипрома (оператора Апичатпонга Вирасетакуна и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино) внимательно следит за каждым и не скупится на крупные планы. Здесь буквально никто не забыт — насколько это возможно в рамках фильма, длящегося больше двух с половиной часов. В то же время Ховард словно принципиально практически не показывает собственно детей, требующих спасения. Мы не имеем никакого представления о том, как они жили все эти дни. Как спали? Почему не сошли с ума? Впроброс дается ремарка о том, что помощник тренера обучил их простейшим медитативным техникам, но этого все-таки недостаточно для понимания, как выжить в бесчеловечных условиях. Мальчики и их наставник таким образом представляют собой именно, что «жизни» — некие обезличенные сущности, цель гуманистического квеста.

Каждый случайный персонаж является очень важным, но все-таки винтиком в том, чтобы в финале случилось означенное чудо. Касается это, как ни странно, и двух вроде бы центральных персонажей Стэнтона и Волантена. Герои Мортенсена и Фаррелла находятся на экране дольше всех, но мы не узнаем о них ничего существенного. Да, у них повышенный уровень гуманистического чувства и они тридцать лет ныряют под воду, так что могут считаться профессиональными дайверами — на этом, собственно, все. Редкие перебранки из-за съеденного печенья, привычно невозмутимое лицо Вигго и кислая рожа Фаррелла — вот и все психологические детали. Два больших актера здесь играют скорее животных (или профессиональных спортсменов), но не людей. В них толком нет ни сочувствия, ни адреналинового драйва, ни ощущения того, что они мужчины, занятые своим делом. Есть только последовательность действий и более или менее стеклянные глаза, с которыми герои их производят. Впрочем, выражения лиц, возможно, связаны с тем, что сцены в воде актеры снимали без дублеров, а после съемок признались постановщику, что испытали по несколько острейших приступов паники.