Съёмки «Джокера 2» начнутся в декабре

По информации источников издания Production Weekly, вторую часть «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих» начнут снимать в декабре 2022 года.

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Режиссёром ленты вновь выступит Тодд Филлипс, а вот продюсером, судя по данным, числится Мартин Скорсезе — известный режиссёр, снявший «Остров проклятых», «Отступников», «Казино» и другие картины. Официальной информации про участие Скорсезе и даты съёмок пока нет. Забавно, но ещё до съёмок первого «Джокера» Скорсезе предлагали снять фильм, но тот отказался, поскольку это кинокомикс.

Детали второго «Джокера» держатся в секрете. Известно, что в фильме сыграет Леди Гага, а ведущая роль вновь за Хоакином Фениксом. Лента будет мюзиклом, при этом останется такой же взрослой и жестокой, как оригинал.