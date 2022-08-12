Выход «Флэша» могут отменить из-за скандалов с Эзрой Миллером

Эзра Миллер, исполняющий роль супергероя Флэша, постоянно попадает в скандальные новости. Это ставит под угрозу премьеру нового фильма. Warner Bros. Discovery даже готовы отменить картину. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Один из вариантов — отказ от проекта. Заменить Миллера другим актером нельзя, так как он присутствует почти в каждой сцене. Отказ от фильма стоимостью $200 млн стал бы очень резким решением.
Другой вариант подразумевает, что актер обратится за помощью специалистов, а затем даст интервью, где объяснит свое поведение.
Если компания все-таки выпустит фильм, то артисту сократят количество рекламы и лишат возможности участия в будущих картинах.
В июле Эзра Миллер угрожал продавцу в магазине и обещал ударить его, позже запись появилась в сети.
«Я всегда могу вырубить тебя, и не надо будет паниковать. Просто скажи: да, нет?» — говорит Миллер. Ролик обрывается на нервном смешке продавца, переспрашивающего, что имеет в виду артист.
Заменить актера в будущих фильмах сможет Эллиот Пейдж. Тем более, актер уже был задействован в картинах «Людях Икс» и сериале «Академия Амбрелла».
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