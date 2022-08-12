Режиссер Сергей Попов рассказал о перспективах российского кинематографа

Режиссер сериала «Заключение» рассказал о перспективах развития российского кино. По словам Сергея Попова, качество фильма напрямую зависит от времени, когда его снимают. Он отметил, что чем тяжелее времена, тем интереснее авторы появляются.

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«Чем тяжелее время, тем интереснее авторы появляются. Когда все хорошо, все скисают», — заявил Сергей Попов.

Режиссер сказал, что индустрия отечественного кино только набирает обороты. В кинематографе появляется все больше профессиональных авторов.

Он заметил, что во время перестройки появилось много хорошей музыки, кино, а потом пришло благополучие и все пошло на спад. Он отметил, что нынешняя встряска пойдет на пользу искусству.