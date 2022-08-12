Режиссер Сергей Попов рассказал о перспективах российского кинематографа

Режиссер сериала «Заключение» рассказал о перспективах развития российского кино. По словам Сергея Попова, качество фильма напрямую зависит от времени, когда его снимают. Он отметил, что чем тяжелее времена, тем интереснее авторы появляются.
«Чем тяжелее время, тем интереснее авторы появляются. Когда все хорошо, все скисают», — заявил Сергей Попов.
Режиссер сказал, что индустрия отечественного кино только набирает обороты. В кинематографе появляется все больше профессиональных авторов.
Он заметил, что во время перестройки появилось много хорошей музыки, кино, а потом пришло благополучие и все пошло на спад. Он отметил, что нынешняя встряска пойдет на пользу искусству.
Ранее Фонд Кино отобрал 13 кинокартин, которые смогут получить финансовую поддержку. Среди них оказались картины «Холоп 2» Клима Шипенко и «Кракен» студии Никиты Михалкова.