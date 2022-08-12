Лучшие экранизации Кинга, о которых вы могли не знать

К творчеству Стивена Кинга кинематограф обращается уже практически 50 лет: были и эталонная «Кэрри» Брайана де Пальмы, и противоречивое «Сияние» Стэнли Кубрика, и культовый «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта. «Рамблер» собрал лучшие экранизации писателя, о которых вы могли не знать.
В центре сюжета — писатель Пол Шелдон, который не помнит сильного снегопада, автокатастрофы и спасения от смерти, зато помнит, как проснулся в доме незнакомой женщины. Она — ярая поклонница его романов, которая не желает расставаться со своим любимым автором…
Это история об 11-летнем мальчике Бобби Гарфилде, который растает в Коннектикуте шестидесятых и дружит с мужчиной по имени Тэд, снимающим комнату в его доме. Их дружба через некоторое время перерастает в отношения отца и сына. В главных ролях: Энтони Хопкинс и Антон Ельчин.
Известный писатель Майкл Энслин, автор хорроров, пишет очередную книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отелях, но, не веря в существование загробной жизни, решает поселиться в печально известном номере «1408» отеля «Дельфин». Он даже не представляет, каким кошмаром для него обернется предстоящая ночь.
Начало XX века, фермер Уилфред Джеймс с помощью сына-подростка убивает жену и бросает ее тело на растерзание крысам. Вот только с тех пор они следуют за ним по пятам, ломая жизнь и доводя его до безумия.
После того как муж падает с сердечным приступом в разгар интимной игры, молодая женщина остается прикованной к кровати. Но ее одиночество будет недолгим: все страхи, которые она когда-либо испытывала, придут к ней, и уединенный дом постепенно превратится в зловещую камеру пыток.