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26 минут назад

Архивное кино с участием Муслима Магомаева покажут в «Иллюзионе»

Управа Таганского района города Москвы

Кинотеатр «Иллюзион» с 12 по 14 августа покажет ретроспективу фильмов, приуроченных к 80-летию со дня рождения певца, автора песен и композитора Муслима Магомаева. В программу включили как музыкальные комедии с его песнями, так и картины, для которых он писал музыку.

Архивное кино с участием Магомаева покажут в «Иллюзионе»
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Все показы демонстрируются с 35-миллиметровой пленки из коллекции государственного фонда кинофильмов России. В частности, на экране зрители увидят следующие кадры из картин: «Легенда Серебряного озера», «Загородная прогулка» и «Диверсия».

Для посещения показа требуется предварительная регистрация.

Напомним, что «Персона» — цикл показов, посвященный выдающимся режиссерам, актерам, драматургам и другим представителям сферы кинематогрофа.

Фильмы,Муслим Магомаев,
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