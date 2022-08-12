Архивное кино с участием Магомаева покажут в «Иллюзионе»

Кинотеатр «Иллюзион» с 12 по 14 августа покажет ретроспективу фильмов, приуроченных к 80-летию со дня рождения певца, автора песен и композитора Муслима Магомаева. В программу включили как музыкальные комедии с его песнями, так и картины, для которых он писал музыку.