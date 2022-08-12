Warner Bros. раздумывает, выпускать ли в прокат фильм «Флэш»

«Это огромные инвестиции, и последнее, что Warner Bros. хочет сделать так, чтобы этот фильм исчез», — говорит Гэри Розен, эксперт по связям с общественностью в кризисных ситуациях. «Если этот фильм останется на полке, это будет огромной потерей. Я думаю что они хотят, чтобы этот фильм вышел на экраны. А поскольку выход фильма запланирован только на июнь 2023 года, время ещё есть. Если бы я мог советовать Эзре, я бы посоветовал ему держаться очень тихо. Все хотят, чтобы эта история и негативное внимание к ней исчезли, так что, надеюсь, к тому времени, когда этот фильм будет готов к премьере, все забудут обо всех этих плохих вещах. Однако, как говорит Флэш, есть некоторые вещи, от которых ты можешь убежать, но некоторым вещам всегда удаётся догнать тебя».