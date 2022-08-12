Warner Bros. раздумывает, выпускать ли в прокат фильм «Флэш»

Warner Bros., по словам отраслевого эксперта, вероятно, решила взвесить все варианты развития событий прежде чем принять решение, увидит ли свет фильм «Флеш» с Эзрой Миллером в главной роли. На фоне растущих скандалов вокруг персоны актёра это вовсе не удивительно. 29-летний Миллер, который применяет к себе местоимения «они/их»», уже завершил съёмки в проекте DC, который, как сообщается, на данный момент обошёлся студии примерно в $200 млн. Пока говорится, что «Флеш» выйдет в кинотеатрах в июне 2023 года, хотя череда осложняющихся юридических проблем Эзры может повлиять на дату премьеры.
«Это огромные инвестиции, и последнее, что Warner Bros. хочет сделать так, чтобы этот фильм исчез», — говорит Гэри Розен, эксперт по связям с общественностью в кризисных ситуациях. «Если этот фильм останется на полке, это будет огромной потерей. Я думаю что они хотят, чтобы этот фильм вышел на экраны. А поскольку выход фильма запланирован только на июнь 2023 года, время ещё есть. Если бы я мог советовать Эзре, я бы посоветовал ему держаться очень тихо. Все хотят, чтобы эта история и негативное внимание к ней исчезли, так что, надеюсь, к тому времени, когда этот фильм будет готов к премьере, все забудут обо всех этих плохих вещах. Однако, как говорит Флэш, есть некоторые вещи, от которых ты можешь убежать, но некоторым вещам всегда удаётся догнать тебя».
Розен говорит , что Warner Bros., скорее всего, в данный момент заняли выжидательную позицию.
«Прямо сейчас Warner Bros. не нужно принимать никакого решения. Я бы посоветовал им держаться крепко. До релиза осталось около 10 месяцев. Им действительно не нужно принимать решение прямо сейчас, если только не произойдет что-то действительно трагическое, чего мы не хотим»,
— пояснил эксперт.
Ранее в этом месяце генеральный директор Discovery Дэвид Заслав сказал во время отчёта о доходах компании за второй квартал, что творческая команда видела нарезку «Флэша» и других завершённых фильмов DC и «очень взволнована ими». Он добавил: «Мы считаем, что они потрясающие, и мы думаем, что можем сделать их ещё лучше».
Кстати, не так давно студия отменила выход почти готового фильма Бэтгёрл, сократив свои убытки и не планируя выпускать его на стриминговых сервисах или в кинотеатрах. Представитель Warner Bros. Discovery объяснил: «Решение не выпускать Бэтгёрл отражает стратегический сдвиг нашего руководства в отношении вселенной DC и HBO Max».
Кстати, последнее столкновение Миллера с законом произошло всего-то в минувшие выходные. В понедельник полиция штата Вермонт предъявила актёру обвинение в краже со взломом в незанятом жилище после того, как в мае из дома в Вермонте якобы было похищено несколько бутылок алкоголя. Власти обнаружили Миллера в воскресенье вечером, и актёр был вызван для участия в судебном заседании в уголовном отделе Беннингтона Верховного суда штата Вермонт в сентябре. Актер дебютировал в роли Флэша в 2016 году в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и повторил эту роль в 2017 году в «Лиге справедливости».